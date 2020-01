Crida per ajudar una família que s'ha quedat sense casa pel temporal

Fogars de la Selva es mobilitza per ajudar una família que s'ha quedat sense habitatge pel temporal Gloria que s'ha saldat amb quatre morts i pèrdues milionàries . L'alcalde de la població, Josep Vilà, ha explicat que la família tenia el domicili al costat d'un hivernacles, que també han quedat molt malmesos per la riuada.Ara, la Guàrdia Municipal ha fet una crida a la solidaritat a través de les xarxes socials. Segons exposen, dimarts van evacuar la parella i dos fills de cinc i un any i mig. Quan han pogut accedir a la zona afectada pel temporal, han comprovat que "l'habitatge a priori no es podrà fer servir, ni res del que hi havia a l'interior".Afegeixen que els serveis socials ja actuen però subratllen que la Guàrdia Municipal, l'AMPA i l'escola on estudia un dels menors i associacions de la població els hi volen donar un cop de mà. Estan habilitant un número de compte per qui vulgui fer una aportació econòmica i també informen que fan recollida de menjar, bolquers, llet i material escolar per a la família.El conseller de Territori i Sonstenibilitat, Damià Calvet, eleva a 30 milions d’euros el cost de reparar els desperfectes en ports, litoral, carreteres i transport públic a causa del temporal Gloria. Segons ha explicat en una entrevista a Rac1, en un principi divendres es va calcular que l’impacte per al departament de Territori seria de com a mínim 20 milions d’euros però al llarg del dia ja es va calcular que serien xifres superiors.

