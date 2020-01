Restablert el servei de trens entre l'Hospitalet i Vic. https://t.co/N6y9W3AFPU — R3 Rodalies 🤖 (@rod3cat) January 24, 2020

La circulació de trens de la línia Barcelona-Puigcerdà en el tram Vic-Ripoll torna a funcionar des d'aquest dissabte a les 9 del matí. Segons informa Adif, un cop s'han reparat els danys causats pel temporal, com la inundació del túnel de Vic o la caiguda d'arbres en alguns punts del tram, la infraestructura torna a estar ara operativa.Ara s'està treballant en el trajecte Ripoll-Puigcerdà de la mateixa línia, així com en la resta de punts de les línies Barcelona-Portbou i Barcelona-Mataró-Maçanet, també afectats per la borrasca.

