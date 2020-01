Declarat un nou episodi d'alta contaminació per partícules a tot Catalunya

De fet, dijous ja es va activar un avís preventiu als 40 municipis de la conurbació de Barcelona que formen part de la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric i divendres l'avís es va estendre a la resta de Catalunya.Segons dades del departament, divendres es van produir 22 superacions del valor límit diari (50 micrograms per metre cúbic) de PM10 a estacions de la Zona de Protecció Especial de la Conurbació de Barcelona, així com a diferents punts de la resta de Catalunya. En alguns d’aquests punts de mesurament, els nivells van ser superiors al valor de 80 micrograms per metre cúbic de mitjana diària.L’episodi d’alta contaminació suposa gestionar la velocitat a les vies ràpides, a través del Servei Català de Trànsit, informar la població perquè utilitzi els transports públics si s’ha de desplaçar, emetre consells generals a través del CECAT i de l’ATM, a més d’instar les activitats cimenteres a reduir les emissions i els municipis a restringir les actuacions que generen partícules, com determinades obres.En concret, es recomana a la ciutadania realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta o utilitzar el transport públic en la mesura del possible. En cas d'haver d'agafar el cotxe s'aconsella realitzar una conducció eficient i suau.També s'aconsella regular la climatització de les llars i limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.Crida als municipisDe forma paral·lela, el departament insta els municipis a informar sobre la situació amb accions com ara introduir missatges informatius en pantalles o també incrementar el reg de carrers, així com suspendre qualsevol activitat potencialment generadora de pols així com prohibir l’ús de bufadors, radials sense aspiració focalitzada o humidificació.