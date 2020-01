​La Xina eleva a 41 els morts pel coronavirus

La Comissió Nacional de Salut de la Xina ha elevat aquest dissabte a 41 els morts pel brot del nou coronavirus (2019-nCoV) i a 1.287 els casos confirmats.En concret, 39 de les defuncions s'han produït a la província de Hubei (centre), la capital de la qual és Wuhan, epicentre del brot de coronavirus. Una altra mort ha tingut lloc a la província de Hubei (nord) i una altra a Heilongjiang (nord-est).Dels casos confirmats, un total de 237 es troben en estat crític. D'altra banda, se sospiten 1.965 casos.A més, les autoritats de França han confirmat aquest divendres els primers tres casos del nou coronavirus, el primer cas registrat a Europa. El Govern nord-americà, per la seva banda, ha confirmat que hi ha un segon pacient infectat al país.Altres països també han detectat casos del nou coronavirus. Fins ara, es té constància de dos casos a Corea del Sud i dos més al Japó, Hong Kong, Macau i el Vietnam. A Taiwan s'ha registrat un, igual que a Singapur. A més, a Tailàndia s'han registrat tres casos, però dos d'ells ja s'han guarit.L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha resolt aquest dijous que és "massa aviat" per declarar l'emergència de salut pública internacional arran del brot de coronavirus, tot i que ha alertat que a la Xina sí és una emergència.El govern xinès ha decidit tancar per complet Wuhan, una ciutat portuària amb 11 milions d'habitants on va començar el brot. Els vols i les línies de trens han estat cancel·lats, així com el servei de busos i ferris.Les autoritats xineses també han expandit les restriccions de viatge a diverses ciutats properes com Huanggang, Ezhou, Chibi i Zhijiang, que inclouen tancaments complets o parcials del transport públic i afecten a milions de persones a pocs dies de la celebració de l'Any Nou Lunar. Tradicionalment, les festivitats mobilitzen milers de persones dins i fora del país.Pequín i altres grans urbs han anunciat que cancel·laran els festejos d'Any Nou per evitar contagis.Unes 30.000 persones volen diàriament des de Wuhan, d'acord amb dades oficials. En total unes 29 províncies xineses han registrat casos de la malaltia, uns 5.897 contactes amb persones malaltes han estat supervisats per les autoritats, dels quals 4.928 encara es troben sota vigilància mèdica.El nou coronavirus és un 80 per cent similar al virus de la síndrome respiratòria aguda i greu (SARS) que va provocar un brot el 2003 que va afectar 8.098 persones i va matar 773, principalment a la Xina, segons la informació publicada pel Centre Nacional de Dades Genòmiques de la Xina (NGDC, per les seves sigles en anglès).

