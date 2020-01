Busquen els tres autors d'una violació múltiple a Reus

Una veïna de Reus ha denunciat davant els Mossos d'Esquadra que va patir una violació múltiple a la ciutat el passat 13 de gener. La víctima, d'uns 30 o 40 anys, ha explicat que va ser violada per tres homes i que els fets van passar prop del santuari de Misericòrdia, a l'entrada de Reus per la carretera T-11 i Cambrils.La dona va acudir aquella mateixa matinada a l'hospital Sant Joan de Reus i es van activar els protocols. Ara, els Mossos i el jutjat de Reus han començat a investigar els fets per determinar què va passar.La víctima ha facilitat als cossos de seguretat les descripcions dels acusats, però de moment no s'han produït detencions ni identificacions.

