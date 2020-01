Quatre intoxicats a Ripoll per mala combustió d'una caldera

La mala combustió d'una caldera ha causat quatre ferits per intoxicació a Ripoll. Els fets han tingut lloc a primera hora d'aquest dissabte, sobre les 8.30h, en una casa del sector de Sant Pere. Entre els afectats hi ha dos menors, segons ha informat la policia local.Dues ambulàncies, un cotxe i un helicòpter del SEM, així com Bombers i Policia Local s'han desplaçat fins al lloc de l'incident per atendre els ferits, que han estat traslladats a l'hospital Josep Trueta de Girona.

