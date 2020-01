Detectat al País Basc un possible cas vinculat al coronavirus xinès

El coronavirus xinès manté en estat d'alerta les autoritats espanyoles. El departament de Salud del País Basc ha notificat aquest divendres un cas sospitós de pneumonia associada a aquest virus. Es tracta d'una dona que havia volat recentment a Wuhan, ciutat on es va originar el brot, i que presenta símptomes que podrien estar lligats a la malaltia.A hores d'ara, la dona es troba ingressada a l'hospital universitari de Cruces, situat a la ciutat de Barakaldo. Des del departament de Salut del País Basc ja s'ha posat en marxa un protocol d'actuació a l'espera dels resultats que han de certificat si la dona pateix el virus.La patologia, això sí, ja ha trepitjat el Vell Continent. Aquest divendres, França ha confirmat els dos primers casos de l'epidèmia a Europa. En una compareixença davant la premsa, la ministra de Sanitat del país, Agnès Buzyn, ha anunciat que hi ha una persona hospitalitzada a París i una altra a Burdeus.Ambdues persones van visitar la Xina durant els últims dies, segons mitjans francesos. Malgrat tot, no han transcendit més detalls al voltant dels pacients.A Espanya no s'ha detectat cap cas, tot i que han saltat diverses alarmes. Aquest mateix divendres, el govern espanyol ha anunciat que estudiava dos casos relacionats amb el famós coronavirus procedent de la Xina. Al cap de poques hores, però, el mateix Executiu ha dit que tot era una falsa alarma. El director del Centre de Coordinació i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha informat que els dos casos han donat negatiu.Ambdues persones havien arribat recentment al país procedent de Wuhan, la ciutat xinesa on es va originar el virus. Simón ha assegurat que l'alerta es manté "actiu", però que el nivell de preocupació és "baix".L'Executiu espanyol també ha afirmat que encara no es planteja prendre mesures excepcionals als aeroports de l'Estat, ja que no hi ha vols que connectin directament amb Wuhan. A banda, Simón ha recordat que moltes persones que acaben de realitzar un vol de llarga durada presenten símptomes de la grip i, per aquest motiu, aplicar exhaustius controls als aeroports "no aportaria un benefici suficient".Les declaracions del coordinador d'emergències sanitàries arriben poques hores després que es descartés un possible cas de coronavirus a Barcelona . En aquest cas, es tractava d'una passatgera que va arribar a l'aeroport del Prat d'un vol procedent del gegant asiàtic. El seu avió, que s'havia enlairat des de Shanghai, va fer escala a Amsterdam, ciutat on ja es van descartar possibles símptomes infecciosos. Un cop a Barcelona, la passatgera ha tornat a ser examinada per garantir que no guardava relació amb l'epidèmia.El misteriós virus ja ha causat 25 morts a la Xina i les principals organitzacions sanitàries estan en un estat permanent d'alerta. De fet, l'epidèmia ha provocat que la Xina hagi aplicat la quarantena a 33 milions de persones i hagi construït un hospital d'urgència per tractar la infecció. Les autoritats del país, però, han optat per no declarar l'emergència mundial.El coronavirus va ser diagnosticat per primera vegada a la ciutat de Wuhan. Ara, el virus ja s'ha estès a les regions de Hong Kong, Macau, Taiwan, els Estats Units, el Japó i la República de Corea, on, en tots casos, se n'ha diagnosticat un cas. Per la seva banda, Tailàndia n'ha confirmat tres casos. A la Xina, el nombre de casos arriba als 571 , segons les últimes xifres oficials.

