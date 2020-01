Presenten una querella contra Mossos i Fiscalia per retirar la pancarta amb Felip VI cap per avall a Vic

L'Associació d'Advocats d'Osona en la Defensa dels Drets Humans ha presentat aquest divendres al migdia una querella contra la Fiscalia i els Mossos d'Esquadra per haver despenjat el passat 12 de gener la pancarta penjada a la plaça Major amb Felip VI cap per avall, en la qual es podia llegir: "No tenim rei"."Mossos i Fiscalia van extralimitar-se en les seves funcions", explica Lluís Xandri, un dels representants de l'associació. En aquest sentit, destaca que "hi ha un possible delicte de prevaricació per qui va donar l'ordre i, d'altra banda, un delicte d'usurpació de funcions, si finalment va ser la Fiscalia qui va fer-ho sense que hi hagués una ordre judicial". "Nosaltres apuntem la possibilitat d'aquests delictes a través d'una querella criminal i el jutjat ha d'estudiar si existeixen", concreta Asun Martínez, també de l'associació.Els advocats van tenir coneixement de la informació a través de les xarxes socials i mitjans de comunicació. "Hi ha informacions contradictòries perquè sembla que d'una banda va ser Fiscalia que va ordenar la retirada, però també diuen que Mossos va posar-ho en coneixement prèviament", explica l'advocat. "En tot cas sí que és cert que comprovat el jutjat de guàrdia d'aquell dia no es va instruir cap tipus de diligència per retirar la pancarta", remarca."És important saber qui dona l'ordre perquè hi ha una vulneració clara dels drets fonamentals de la llibertat d'expressió", apunta Martínez. A més, "reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem entén que el dret fonamental de la llibertat d'expressió està per damunt de les imatges del monarca, com posar-lo cap per avall" afegeix Xandri.El document s'ha entregat al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Vic, que es troba en funcions de guàrdia.La plaça de Vic es va llevar l'11 de gener amb un cartell, d'uns set metres de llargada, penjat d'una grua d'obres el monarca cap per avall. De fet, a la base de la grua on es va penjar la pancarta, hi ha un grafiti que diu: "N'hi diem dictadura ja?". La pancarta de Felip VI de l'inrevés a la plaça Major de Vic, molt freqüentada els dissabtes pel mercat setmanal, va tenir un gran ressò a les xarxes socials.

