El jutge del 3% ofereix a Ribó personar-se i aportar proves sobre el seu viatge a Berlín

El jutge que investiga el cas del 3% a l'Audiència Nacional, José de la Mata, ofereix al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, la possibilitat de personar-se i aportar proves de forma voluntària abans de decidir si l'investiga pel seu viatge a Berlín per veure la final de la Champions del Barça en un avió privat pagat per l'empresari Jordi Soler, investigat en aquesta causa.El magistrat trasllada a Ribó tota la documentació sobre el viatge. També ha citat Soler a declarar com a investigat el 31 de gener, així com l'exdiputat de CDC Ramon Camp, però en aquest cas com a testimoni, ja que també va anar a Berlín. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat que s'investigui el Síndic per suborn.Segons han avançat diversos mitjans i han confirmat fonts de la fiscalia, Anticorrupció creu que Ribó podria haver comès el delicte en acceptar la invitació d'un empresari imputat en el cas del 3% per veure la final de la Champions.Segons els investigadors, el viatge en avió privat hauria costat uns 39.000 euros, que haurien pagat empreses vinculades a l'empresari Jordi Soler. Segons apunten diversos mitjans, la fiscalia creu que Ribó no només va acceptar la invitació sinó que, a més, va demanar que també hi anés la seva filla.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor