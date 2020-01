«La comunitat xinesa ens volem treure l'estigma que la nostra prioritat és treballar»

"No és que no ens relacionem, sinó que, potser, som més reservats"

Aquest dissabte, moltes ciutats catalanes es tenyiran de cultura xinesa en el marc de la celebració de la tradicional Festa d'Any Nou , el moment més importants del seu calendari. A Manresa, impulsada per l'Associació Xinesa de la Catalunya Central, que presideix Kangnian Chen, aquesta celebració és pràcticament l'única mostra cultural que la comunitat fa extensiva a la resta de la ciutadania.Des deindaguem més en aquesta tradició mil·lenària de l'Any Nou Xinès, així com en quina és la raó de ser de l'entitat que lidera Chen. L'acompanyen el president executiu de l'associació, Fengnan Pan, i la jove Lisa Pan, estudiant d'Enginyeria Industrial a la UPC Manresa, que ajuda quan hi ha problemes de comprensió com a traductora. Tots tres responen a les preguntes.- L'any nou xinès té molta història al darrere. És una festa com el Nadal que celebren aquí. A la Xina, en aquesta època de l'any, fem unes vacances més llargues que les que es fan a Catalunya, de mig mes, aproximadament. Es tracta d'una festivitat en què reunir-se amb la família és imprescindible. De fet, hi ha molta gent que viu fora del país que torna a la Xina per ser amb els seus. A més, hi ha la tradició dels sobres vermells...- Sí. A la Xina és costum que la gent gran reparteixi sobres de color vermell amb diners als membres de les generacions posteriors.- Perquè és el color de la bona sort i el progrés.- La famosa desfilada del drac. També la fem aquí, però la que es duu a terme a la Xina és mil vegades més espectacular. A Pequín, per exemple, es recorre tota la ciutat!- La llegenda explica que l'Emperador de Jade va organitzar una cursa entre tots els animals per a decidir quins d'ells formarien part de l'horòscop xinès i en quin ordre. La rata, que justament és la protagonista d'aquest 2020, va ser qui va guanyar la cursa. Ella és el primer animal del cicle, que en conté un total de dotze.- Sí. Va ser l'animal més intel·ligent. Es diu que va agafar-se a la cua del bou i, a l'últim moment, va saltar i va quedar primera.- Exactament- L'any de la rata és un any de recomençaments i noves oportunitats. Segons l'horòscop xinès, aquest serà un any d'èxits, força, amor i diners, en el qual la gent mostrarà especial determinació pel que fa als seus propòsits, aspiracions i fins i tot les seves aficions.

Lisa Pan, Kangnian Chen i Fengnan Pan, de l'Associació Xinesa de la Catalunya Central. Foto: Pere Fontanals



- Durant molts anys, la gent que emigrava ho feia per treballar i perquè havia d'ajudar la família. Aquesta era la prioritat i, per tant, socialitzar era secundari. A més, generalment, la cultura xinesa és molt més reservada i introspectiva. En aquest sentit, no és que no ens relacionem, sinó que potser som més reservats que vosaltres, que tendiu més a mostrar-ho tot.- En part, sí, però també tenim ganes de treure'ns del damunt aquest estigma. Ara les coses estan canviant: les noves generacions sí que ens relacionem i interactuem molt més amb la societat d'aquí, perquè o bé hi hem nascut o bé hi hem estat escolaritzats.- Sí, sobretot per a aquelles persones que han emigrat de grans. El xinès no té res a veure amb el català ni amb el castellà. Hi ha gent a qui li costa molt comunicar-se i mantenir una conversa.- Depèn de la persona. Hi ha qui ve amb la idea que es quedarà aquí tota la vida i hi ha qui se'n torna a casa. En aquest sentit, i amb les persones que els costa l'idioma, sí que tendeixen més a tornar a la Xina, sobretot quan es fan grans. Aleshores el que volen és companyia i passar moments amb la família. Això no treu, però, que no considerin Catalunya com una llar, també.- No tant. Com que la barrera de l'idioma no existeix, estem més habituats als nous costums, i ja ens els sentim nostres. Fins i tot anar a la Xina és diferent, perquè tenim més integrada la cultura catalana que la d'allà. Catalunya és casa, ja. I com que és casa, no tenim cap necessitat d'anar-nos-en.- En general, no. I és que, de fet, el que busca l'associació -a banda de donar a conèixer la cultura xinesa entre la societat manresana- és integrar-se a la ciutat participant en activitats solidàries que organitzen entitats locals.- Sí. Participar en actes solidaris que s'organitzen aquí és una manera que tenim d'integrar-nos i adaptar-nos a Manresa i de millorar la ciutat. Alguns de nosaltres, per exemple, l'any passat vam participar en la caminada Fem el camí al teu costat, organitzada pels Mossos d'Esquadra. Fa dos anys vam donar diners per a la Fundació Althaia. Per tant, no només venim aquí per guanyar diners, sinó també per donar-ne. De fet, en el marc de la celebració de l'any nou xinès, hem convidat uns quants agents dels Mossos perquè facin difusió de la caminada solidària que munten.- És el que volem, fer-la extensiva perquè hi participi molta gent. A banda, i com que les persones que vivim aquí ens estimem i valorem molt la ciutat i la comarca, també vetllem perquè la gent de la Xina la conegui i la visiti.- Enviant la informació a mitjans de comunicació d'allà.- El canal de televisió CCTV-4, que seria com la TV3 d'aquí. L'any passat, de fet, van gravar la celebració d'any nou que vam fer aquí a Manresa i la van emetre a la Xina. Creiem que accions com aquesta poden ajudar a incrementar el nombre de turistes a la ciutat. És una manera d'ajudar l'economia local, en definitiva.

