Els partits independentistes exploren que Torra continuï sent diputat sense votar al ple

A la tarda, la defensa del president ha presentat al·legacions davant la Junta Electoral en les quals ha indicat que, si es procedeix a executar la decisió d'inhabilitar-lo, s'estarà produint un perjudici "impossible de reparar". Els advocats assenyalen que perdre l'escó abans que es resolgui el recurs de cassació -encara no presentat i previst per a principis de febrer- contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) implicaria presentar-lo com a "culpable d'un delicte" que, segons ell, no ha comès. "Sense cap mena de dubte, vulneraria la meva presumpció d'innocència, a més dels drets a la tutela judicial efectiva i a un procés amb totes les garanties", remarca el text.

La decisió del Tribunal Suprem d'aquest dijous -presa per unanimitat- de refermar la inhabilitació de Quim Torra com a diputat ha situat tota la pressió sobre el Parlament . La cambra catalana ha de prendre una decisió després que la Junta Electoral Central (JEC) hagi establert un termini de 48 hores per executar l'ordre . Conscient de les urgències, els partits independentistes ja han iniciat contactes per explorar una fórmula que esquivi la inhabilitació i, alhora, permeti protegir els acords que prengui el ple de la cambra. A l'espera del resultat de les converses que es produiran durant el cap de setmana , hi ha una via que s'obre pas abans del ple de dilluns: que el president de la Generalitat continuï sent diputat sense votar al ple.La solució ja s'ha explorat en converses informals entre diputats independentistes, tal com apunten fonts coneixedores de l'escenari a, i s'haurà d'afiançar en els contactes -telefònics i presencials- que hi hagi dissabte i diumenge entre representants d'ERC, Junts per Catalunya (JxCat) i la CUP. L'objectiu passa per garantir la condició de diputat del president de la Generalitat sense posar en risc les votacions del Parlament, començant pels pressupostos pactats amb els comuns, que han d'iniciar el tràmit parlamentari de forma imminent. Si Torra no vota -entenen les fonts consultades-, els acords presos a l'hemicicle no quedarien compromesos."La situació és complicada", apunten les veus contactes aquest divendres, que donen per fet que hi ha un obstacle salvat: no es discuteix - ni tan sols ho fa Pedro Sánchez - que Torra continuï sent president fins que el Suprem es pronunciï sobre el fons de la causa. Les dificultats es concentren en la condició de diputat de Torra i en les conseqüències jurídiques que pot tenir la decisió que es prengui per al president del Parlament, Roger Torrent. Tant JxCat com ERC volen blindar Torra i Torrent. En el rerefons, les disputes entre les dues formacions en un clima preelectoral a Catalunya. La setmana que ve farà dos anys que Torrent no va facilitar la investidura a distància de Carles Puigdemont per falta de garanties . La resposta a la inhabilitació de Torra torna a ser una partida d'escacs al Parlament.La "via del mig" que maduren diputats dels partits independentistes té similituds amb el cas Venturós. D'acord amb la seva formació (CUP), l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, va obviar la inhabilitació per no haver despenjat l'estelada del balcó de l'Ajuntament i va continuar en el càrrec, però des del moment de la sentència judicial va deixar de signar resolucions municipals i no va presidir els plens per protegir l'acció de l'Ajuntament.Torra, que s'ha mantingut en silenci durant tota la jornada, avalua amb el seu equip de confiança -reduït, però fidel- tots els escenaris. Malgrat que en les últimes setmanes l'executiu s'ha pronunciat en públic en contra d'unes noves eleccions, les conseqüències d'una hipotètica trencadissa independentista al Parlament podria comportar-les. Abans, però, s'exploraran totes les vies. "El president sosté que està plantejant un xoc amb l'Estat i que no pot deixar de fer-ho", destaca un dirigent de JxCat consultat. La resolució del cas no es pot demorar més enllà de dilluns al migdia.

