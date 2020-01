Torrent convoca per dilluns el ple que s'haurà de pronunciar sobre la inhabilitació de Torra

El president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat per a dilluns a les 15.00 hores el ple que s'havia de celebrar aquesta setmana però que finalment es va suspendre a causa del temporal. Es tracta del primer ple després que el Tribunal Suprem decidís mantenir vigent la inhabilitació de Torra com a diputat, una mesura que va ordenar inicialment la Junta Electoral Central (JEC).Segons l'ordre del dia publicat aquest divendres, el ple començarà amb el debat i votació de la modificació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i dels pressupostos tant del Parlament com del Consell de Garanties Estatutàries, del Síndic de Greuges i de la Sindicatura de Comptes. A continuació, està previst que tingui lloc el debat monogràfic sobre corrupció que va demanar Cs. Les resolucions que sorgeixin d'aquest debat, però, no es votaran fins el dia 5 de febrer, segons el calendari que va pactar la Junta de Portaveus ahir dijous.El ple s'ha convocat amb la incògnita de si el president de la Generalitat, Quim Torra, podrà participar-hi o votar amb normalitat després que el Tribunal Suprem rebutgés les mesures cautelars que havia presentat contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar-lo.Torra va ser inhabilitat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i encara pot recórrer aquesta decisió al Suprem, però paral·lelament la JEC va acordar a principis d'any retirar-li l'escó de diputat emparant-se en una reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG). Tot i que aquesta decisió està impugnada i pendent de resoldre, el Suprem ha descartat emparar preventivament Torra, per la qual cosa la JEC ja ha demanat a JxCat que informi sobre qui serà el diputat que ocuparà l'escó del president.A l'agenda pública de Torra, hi consta que té previst intervenir al ple monogràfic en qualitat de president de la Generalitat. L'executiu català manté que segueix com a president i com a diputat malgrat la decisió de la JEC i la del Suprem.

