Una cinquantena de veïns de Montseny, aïllats per la llevantada

A primera hora d'aquesta tarda, una piulada de l'Ajuntament de Montseny informava que no hi havia cap problema per accedir al nucli del poble. Malgrat tot, segueix tallada la carretera BV-5301 des del quilòmetre 17 cap amunt. Les màquines, però "ja han pogut passar aquest matí per poder anar desbloquejant els accessos dels veïns aïllats de Montseny cap amunt", ha informat l'Ajuntament.La situació genera cert alleugeriment, ja que una cinquantena de veïns del municipi que viuen en cases disseminades estan aïllats a conseqüència dels estralls que ha provocat el temporal Gloria des de diumenge passat. Aquests afectats se'ls han de sumar els 17 que es troben aïllats al municipi de Brull. Al Montseny ha nevat, ha bufat el vent i han caigut prop de 430 litres per metre quadrat de pluja.Una situació difícil i controvertida que ha confirmat aNúria Masnou, alcaldessa de Montseny. Les principals complicacions són les esllavissades de pedres i terres, esvorancs a la carretera i la caiguda de tones als camins que porten a les cases i masies. "Obrir camí i condicionar-lo per poder-lo fer transitable és la nostra principal preocupació en aquests moments", explica Núria Masnou.Les negociacions amb les administracions tampoc han estat fàcils. Ni amb la Generalitat de Catalunya, que és qui té la responsabilitat de la carretera BV-5301, ni amb la Diputació de Barcelona, que és qui gestiona els camins del Parc Natural del Montseny. "Quatre dies aïllats és massa temps; hi ha gent gran que necessita medicació i que ha de comprar queviures. A banda, molta gent també ha d'anar a treballar", assenyala l'alcaldessa.Ara, Núria Masnou diu que s'ha posat en contacte amb el centre superior de coordinació i informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya (CECAT) per negociar hores de baixada i pujada per la carretera, que encara no és segura del tot. "En situacions d'emergència com aquesta cal agilitzar les coses i posar tots els mitjans a l'abast", remarca l'alcaldessa de Montseny.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor