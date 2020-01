La Generalitat estén l'avís preventiu de contaminació per pols africana a tot Catalunya

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha decidit estendre a tot Catalunya l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica a causa de la intrusió de pols africana. El passat dijous s'havia anunciat la mesura únicament per a 40 municipis de la conurbació de Barcelona , els quals formen part de la Zona de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric.L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental, sense que s'hagi de produir necessàriament, segons ha informat el departament encapçalat per Damià Calvet en un comunicat.L'objectiu d'aquesta actuació és reduir les emissions per tal d'evitar un episodi ambiental. Això comporta indicar als panells lluminosos dels eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat i informar a la població perquè prioritzi el transport públic.També comporta notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquest cas, i recomanar als municipis que parin o redueixin les activitats i obres amb materials de pólvora.La mesura es pren a causa dels nivells entre moderats i alts de partícules PM10 (partícules sòlides d'entre 2,5 i 10 micròmetres) que s'estan observant en diferents estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. A banda, la Generalitat té en compte la intrusió de pols africana que agreujarà la situació els pròxims dies.La Generalitat preveu que l'avís preventiu es mantingui durant tot el cap de setmana i ha explicat que el passat dijous es va superar en cinc ocasions el valor límit diari -50 micrograms per metre cúbic- en quatre estacions de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs. Aquest divendres, els límits establerts s'han superat a Barcelona, Sant Vicenç dels Horts, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Sabadell, Cubelles, Tarragona, Reus i Vila-seca.La Direcció General de Qualitat Mediambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat farà un seguiment exhaustiu dels nivells i valorarà, en funció de la situació, si és necessari mantenir l'avís d'activar l'episodi de contaminació per partícules o desactivar l'avís preventiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor