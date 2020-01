Sant Cugat suprimeix la Biennal d'Art Contemporani Català després de 40 anys

La Biennal d'Art Contemporani Català de Sant Cugat ja és història. Després de 40 anys i 21 edicions, el govern santcugatenc ha decidit suprimir la Biennal i treballar amb una mostra amb l'art dels jove com a protagonista. El Consistori ho ha fet públic aquest divendres a la tarda amb una nota de premsa on explica que l'objectiu de l'equip de govern és "treballar aquest nou projecte de la mà de la Generalitat i altres administracions".En declaracions ala tinenta d'alcaldia de Cultura, Esther Madrona, ha explicat que estan pensant en un "nou projecte on els joves d'arreu de Catalunya es puguin donar a conèixer". "Estem pensant quina és la millor manera de plantejar el que volem que sigui un gran projecte", i ha avançat que canviarà de format i que segurament no serà fins el 2021 quan els santcugatencs podran gaudir del nou projecte de cultura itinerant.Segons el govern tripartit l'última edició de la Biennal, celebrada l'any 2018, "ja havia arribat a un final de cicle". Així, aquest 2020 no hi haurà Biennal i es treballarà per tirar endavant un projecte cultural on els joves siguin el centre, ja que des del mateix govern es considera que "són un dels col·lectius amb més dificultats en aquest àmbit". L'alcaldessa, Mireia Ingla, ha traslladat la decisió del Consistori al galerista Josep Canals i li ha agraït tota la tasca que ha dut a terme durant tants anys per difondre l'art local i català.

