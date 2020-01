Torra rep un grup d'eurodiputats que acudeix a visitar els dirigents empresonats

He rebut una delegació d’eurodiputats de la Plataforma Diàleg UE-Catalonia que s’han desplaçat a Catalunya per visitar el #presospolítics. Fan seves les nostres reivindicacions de llibertat, democràcia i respecte a la voluntat popular. Molt agraït pic.twitter.com/AHQAgpDO4C — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 24, 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebut aquest divendres al Palau de la Generalitat una delegació de diputats del Parlament Europeu que s'han desplaçat a Catalunya per fer una visita als dirigents empresonats per impulsar l'1-O. Així ho ha anunciat el mateix Torra a través de Twitter.La missió d'aquest grup d'eurodiputats ja s'havia anunciat i, quan Carles Puigdemont va ser nomenat eurodiputat, no va descartar sumar-s'hi sobre la base que ha adquirit la immunitat com a membre de l'Eurocambra.De fet, Puigdemont va afirmar el 14 de gener que el primer que faria si tornés a Espanya seria visitar els presos i va subratllar que hi havia prevista una missió d'eurodiputats per visitar les presons els dies 23 i 24 de gener. "Si poguéssim formar part d'aquesta comitiva seria fantàstic", va dir.Amb l'absència de Puigdemont, Torra ha rebut la delegació d'eurodiputats que formen part de la Plataforma Diàleg EU-Catalonia que s'han desplaçat a Catalunya aquest divendres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor