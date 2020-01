Els talls a grans carrers de Barcelona expulsaran 100.000 cotxes els caps de setmana

Fins a 100.000 cotxes menys circulant per Barcelona els caps de setmana. Aquest serà el resultat que, segons l'Ajuntament, tindran els talls de grans carrers de la ciutat a partir del febrer i que l'alcaldessa, Ada Colau, va anunciar aquest dijous . El 2 de febrer, de cinc de la tarda a nou de la nit, s'estrenarà la iniciativa "Obrim carrers", tallant la circulació de la via Laietana i el carrer Gran de Gràcia.El primer dissabte de març s'hi sumaran els carrers de Sants i Creu Coberta, a la mateixa hora. El tall a Aragó -de la Meridiana al carrer Tarragona- s'aplicarà per primera vegada el primer diumenge de març i, a partir d'aleshores, el primer diumenge de cada mes, entre les deu del matí i les tres de la tarda.Per l'Ajuntament, la iniciativa té una voluntat "pedagògica" i vol transmetre a la ciutadania la millora de la salut pública que suposa l'obertura de grans artèries habitualment destinades a la circulació de vehicles. El consistori també vol fomentar usos alternatius de l'espai públic i conscienciar sobre la necessitat de reduir l'ús de vehicles.Quan els talls als quatre carrers siguin efectius a partir del març, cada cop que s'apliquin s'obriran al públic 209.780 metres quadrats, a banda de deixar fora de circulació 100.000 vehicles.L'objectiu de l'Ajuntament és arribar als deu districtes de la ciutat i obrir periòdicament sis carrers més abans de finals d'any. Sobre les afectacions que pot tenir la mesura sobre la mobilitat, l'Ajuntament es compromet a garantir itineraris alternatius i a afavorir l'ús del transport públic.Per la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, la iniciativa representa un "canvi de model" de ciutat. Sanz no descarta que l'Ajuntament organitzi activitats als carrers tallats però insisteix que l'objectiu principal és que els veïns "s'apropiïn" de l'espai públic.L'altra gran mesura anunciada aquesta setmana pel govern de Colau és la voluntat d'aplicar el límit de velocitat de 30 km/h al 75% dels carrers de la ciutat en els pròxims dos anys . Actualment el limit és vigent a un 50% de les vies, totes de l'anomenada xarxa bàsica, és a dir, carrers petits.A partir d'ara el límit també s'aplicarà a grans artèries de circulació. La primera, durant aquest 2020, serà l'eix format pels carrers de Sants i Creu Coberta.El 2021 serà el torn de la via Laietana, Jordi Girona, Mandri, travessera de Gràcia, carretera del Carmel, avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, Pi i Molist, Torras i Bages, Almogàvers, Taulat, Diputació i Consell de Cent.Per garantir el compliment del límit de velocitat s'instal·laran radars per sancionar les infraccions, a banda de nova senyalització i de passos de vianants elevats. La semaforització també es modificarà per minimitzar la quantitat de vegades que els cotxes hagin de frenar i reduir així la combustió."No pot ser que ara de forma majoritària es circuli a més de 50 km/h", afirma Sanz. La regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, assegura, a més, que Barcelona té un "problema" amb els sinistres mortals provocats per la velocitat dels vehicles.Segons l'Ajuntament, l'impacte d'un vehicle amb un vianant quan circula a 50 km/h acaba el 45% de les vegades amb un sinistre mortal. El percentatge es redueix a un 5% quan la velocitat és de 30 km/h.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor