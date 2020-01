Retiren 11.000 quilos de peixos morts de les platges de Cullera

Apareixen set dofins encallats a diferents platges del País Valencià Foto: Europa Press

La localitat de Cullera (Ribera Baixa) ha retirat 11.000 quilos de peixos morts de les seves platges després de la llevantada. L'alcalde, Jordi Major, ha destacat la feina dels treballadors, ja que s'han recollit "peix a peix" i a mà.Es tracta dels peixos que la llevantada va arrossegar fins a les platges. De moment hi han comptabilitzat els peixos morts que hi havia des de L'Escollera fins al far de Cullera, encara que queden més per recollir, segons ha informat el consistori en un comunicat.De cara al futur, l'objectiu de l'Ajuntament de Cullera és que el Govern central"actuï ràpidament per regenerar les platges de Marenyet i Brosquil, que han desaparegut completament".Fins al moment, el dispositiu se centra a assegurar la seguretat dels veïns i garantir els serveis bàsics, després dels problemes d'accessibilitat, llum i aigua provocats per la pluja.Representants de la corporació han visitat les zones afectades per supervisar els treballs i avaluar danys, una vegada ha acabat la llevantada i les zones són més accessibles.La llevantada també ha deixat un total de set dofins han aparegut encallats a les costes del País Valencià durant el temporal passat, segons ha afirmat la Xarxa d'Encallaments. Cinc d'ells van aparèixer a platges de Dénia i dos més a València, un al Saler i l'altre a Malva-rosa.Fonts de l'Oceanogràfic han explicat que quan aquests cetacis moren, s'enfonsen i passen a formar part de la cadena alimentària, però un percentatge desconegut, encara que s'estima que baix, arriba a les platges en diferents graus de descomposició.Aquests fets recorden al que va ocórrer a la Ràpita, on van aparèixer 200 tonyines a la Punta de la Banya en un tram d'entre 300 o 400 metres. Durant la llevantada ja havien arribat a la costa ebrenca alguns exemplars arrossegats per la virulència del temporal Gloria.[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=WHMLEWgU3eM [/youtube]

