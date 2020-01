La Fiscalia demana set mesos de presó per a Tamara Carrasco per incitació a desordres públics

La Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya demana set mesos de presó per a l'activista de Viladecans Tamara Carrasco per incitació a desordres públics. L'escrit d'acusació del ministeri públic, al qual ha tingut accés, l'acusa d'haver enviat una nota de veu per WhatsApp per "impartir directrius per accions de reivindicacions que els CDR volien dur a terme a diversos llocs de Catalunya durant la Setmana Santa del 2018".En el missatge de veu recollit per la Fiscalia, Carrasco explicava algunes de les accions previstes pels CDR. Feia referència concretament a "dos talls a Ponent, a la Jonquera, dos als Pirineus, tres a les Terres de l'Ebre i altres comarcals" que suposadament farien els seus. "A Barcelona es faran accions una mica més heavies repartides per la ciutat". "La consigna és fer bullir l'olla entre avui i demà perquè hi hagi un moviment als carrers i justificar la vaga general", deia Carrasco, segons consta a l'escrit del fiscal.De cara a dimarts, les accions són considerades com un tipus de "sabotatge". Segons Carrasco, es volia "sabotejar les vies del tren i alguna cosa de la fibra òptica", però "sense violència". També admetia que la idea de col·lapsar l'aeroport era "fotuda" perquè la Guàrdia Civil "podia disparar", i per això es valoraven accions a Mercabarna o al Port de Barcelona. "Si poguéssim parar el Port seria brutal", apuntava en la nota de veu esgrimida per la Fiscalia.El ministeri públic conclou que, "d'acord a les consignes llançades" per Carrasco, la nit del 26 de març i tot el 27 es van dur a terme diversos actes, en alguns casos fent "ús de pneumàtics cremats" per "impedir l'actuació policial" i afectar la convivència i normal desenvolupament de la vida de les persones. És d'acord a tot això que la Fiscalia acusa l'activista d'un delicte de "distribució o difusió pública de consigna que incita a la comissió d'un delicte de desordres públics".La membre dels CDR va ser inicialment detinguda el 10 d'abril del 2018 al seu domicili acusada dels delictes de terrorisme, rebel·lió i sedició i va haver de comparèixer dos dies després davant de l'Audiència Nacional, que va acabar retirant aquestes acusacions i derivant el cas als tribunals ordinaris. Tot i això, se li va imposar un confinament durant un any i dos mesos que l'impedia sortir del seu municipi i que es va allargar fins al 28 de maig del 2019. Des d'aleshores, Carrasco ha estat pendent de què passava amb el seu cas, que està en mans del jutjat d'instrucció número 23 de Barcelona. La seva defensa ha estat demanant aquests mesos que s'arxivés el cas, però la Fiscalia ha decidit finalment presentar acusació, amb la qual cosa l'activista es veurà abocada a anar a judici. La seva defensa, que ha conegut l'acusació a través de la premsa, lamenta que el ministeri públic s'aculli a un tipus introduït en la reforma penal del 2015 i que fins ara no havia tingut aplicació.

