VÍDEO Un veí de Sant Carles de la Ràpita troba una mandíbula humana a la platja del Trabucador

Un veí de Sant Carles de la Ràpita, Elías Martínez, ha trobat aquest divendres al matí la part inferior d'una mandíbula humana quan passejava per la platja del Trabucador. El jove havia anat a fer una volta per la zona per veure els efectes del temporal, segons ha explicat. Durant la passejada, aquesta resta òssia sobre la sorra li ha cridat l'atenció.Ell mateix ha avisat els Mossos d’Esquadra, que han acudit al lloc i, segons han confirmat, estan fent gestions per determinar les dades que reveli la procedència d'aquestes restes.

