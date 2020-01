Un ultraconservador polonès, possible ponent del suplicatori de Puigdemont i Comín

L'eurodiputat ultraconservador polonès, Kosma Zlotowski, es perfila com a ponent de l'Eurocambra pel suplicatori contra els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín. El comitè d'Afers Jurídics "probablement" decidirà dilluns si encarrega el cas a aquest membre del partit Llei i Justícia (PiS, per les seves sigles en polonès), que governa a Polònia, segons fonts parlamentàries.L'elecció del ponent es fa de manera rotatòria entre els grups polítics de l'Eurocambra i el següent a la llista és Zlotowski. Tanmateix, encara no s'ha decidit si la petició per aixecar la seva immunitat es tractarà de forma conjunta o per separat, el que implicaria la tria de dos ponents.Als anys noranta Kosma Zlotowski va ser alcalde de Bydgoszcz, una ciutat al nord de Polònia, i posteriorment diputat al parlament polonès i senador. Aquest polític de 56 anys exerceix ara com a eurodiputat per segona legislatura consecutiva i forma part del grup dels Conservadors i Reformistes Europeus (ECR, per les seves sigles en anglès). Vox i els nacionalistes flamencs de l'N-VA també són membres d'aquest grup parlamentari.Un cop tingui el dossier a les seves mans l'eurodiputat tindrà "el temps que necessiti" per redactar la proposta d'aixecar o no la immunitat, segons fonts parlamentàries. Segons el reglament de l'Eurocambra, l'afectat tindrà l'oportunitat de ser escoltat pel comitè i de presentar la documentació que cregui rellevant. Un cop passada aquesta audiència el comitè haurà de decidir sobre la proposta que se sotmetrà a una votació per majoria simple al ple del comitè. Fonts parlamentàries asseguren que aquest procediment serà a porta tancada.L'equip de Puigdemont i Comín pretén que el suplicatori es converteixi en un "judici al judici de l'1-O", i preveu que l'anàlisi que haurà de fer la cambra sobre la seva situació faci aflorar les irregularitats que, en el seu parer, hi va haver en el procés del Suprem. En aquest sentit, preveuen presentar un ampli ventall de documentació.En general, el comitè decideix en un parell de mesos sobre els suplicatoris, però hi ha hagut casos que s'han allargat més de mig any. Mentre partits com el PP i Ciutadans volen que el procés es porti amb celeritat i esperen tancar el dossier en dos o tres mesos, els grups d'esquerres pronostiquen que trigarà entre tres i sis mesos perquè "el cas és "particularment rellevant i cal ser considerat amb cura". Pels socialistes el suplicatori es pot allargar uns dos mesos, tot i que no descarten que s'allargui més dependent del calendari de sessions i plens de la cambra.

