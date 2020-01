La Mina celebra la solidaritat amb el bloc Venus: «Ara hem de fer moure els polítics»

La solidaritat ha fet possible l'objectiu dels veïns del bloc Venus, al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. El 5 de novembre van impulsar una campanya de micromecenatge per recollir els diners suficients per demandar les administracions, que va acabar ahir amb èxit i 17.881 euros a la butxaca, gràcies a les aportacions de 363 mecenes.L'edifici està pendent d'enderroc des del 2002 però el Consorci de la Mina -integrat pels ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià, el Govern i la Diputació de Barcelona- no l'ha executat mai. Ara, amb els diners a la butxaca, els veïns recorren als tribunals per demandar el consorci per danys i perjudicis. "Ara toca fer moure els polítics", demanava aquest dijous la cara visible de la lluita veïnal, Paqui Jiménez, al seu compte de Twitter.Els veïns de Venus ja van aconseguir el mínim necessari per iniciar el camí judicial el 13 de desembre i des d'aleshores van continuar amb la recaptació per aconseguir més diners que els permetessin, per exemple, encarregar un nou informe pericial de l'edifici.Els veïns ja van presentar una demanda per inactivitat administrativa i que demanava la intervenció del Jurat d'Expropiació de Catalunya. El jutge va fallar a favor de les administracions i ara els veïns estan pendents d'un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En la seva sentència, però, el jutge reconeixia la degradació de l'edifici i les males condicions en què estaven obligats a viure els veïns i per això volen impulsar aquesta nova demanda.El consorci ja ha admès a tràmit la nova reclamació dels veïns però no es pronunciarà fins que abans ho faci el TSJC. De fet, les respostes del consorci acostumen a ser escasses.En la darrera reunió que s'ha fet pública, l'ens no va posar sobre la taula cap nova mesura per materialitzar l'enderroc de Venus. Una trobada a la qual l'Ajuntament de Barcelona no va assistir.El silenci administratiu continua però els veïns del bloc Venus tenen avui un motiu per a l'alegria. Cosa que no és habitual a la Mina.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor