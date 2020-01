El Govern eleva a 30 milions el cost mínim dels desperfectes de la llevantada

El cost de les reparacions per la llevantada ja s'eleva als 30 milions d'euros. Aquest dissabte el conseller de Territori Damià Calvet ha actualitzat la primera xifra que ja havia avançat el divendres passat, i que rondava els 20 milions d'euros. En declaracions a Rac1, ha explicat que això es deu es tractava d'uns primers càlculs fets per al departament de Territori i que ja al llarg del dia van anar augmentant.De fet, el Govern ja havia advertit en el seu primer anunci que aquests 20 milions d'euros, que ara ja són 30, era una xifra insipient perquè tot just es començava a fer l'anàlisi dels desperfectes causats pel temporal.Segons dades oficials, Gloria ha afectat, com a mínim, la meitat de pobles i ciutats de Catalunya. Malgrat voler esperar a un estudi més complet i precís, el Govern ja ha qualificat de "molt importants" les afectacions a tot el territori. Ara per ara, les institucions es troben en un escenari de "post-episodi" que, tal com va explicar divendres la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, caldrà fer bé. És per això que s'ha demanat coordinar la resposta amb l'Estat i totes les administracions locals.Els primers 20 milions que va anunciar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, constitueixen només el pressupost que caldrà invertir per reparar els danys en els ports de la Generalitat (no inclou els de Barcelona i Tarragona), el litoral i les carreteres. En concret, Calvet va detallar que les actuacions als ports requeriran uns 6 milions d'euros i les que s'han de fer a les platges, uns 15 milions, per a reposar sorra i arreglar els passejos marítims o camins de ronda, entre d'altres.Pel que fa al sistema ferroviari, va explicar que també caldran cinc milions per solucionar l'esfondrament dels ports a la línia ferroviària que uneix Blanes i Malgrat. Calvet va reconèixer que l'actuació no serà refer els ponts com estaven sinó construir-los d'una manera diferent per si es tornen a repetir temporals com el d'aquests dies.Calvet també va explicar que s'hauran de fer servir els fonts de contingència per pagar aquestes reparacions però ha reconegut que si aquests s'esgoten "algunes actuacions ordinàries dels departaments s'hauran de reprogramar per a més endavant". Ha afegit que la cua d'obres que hi ha actualment "s'allargarà una mica més" per destinar els recursos "a l'emergència".Calvet va reconèixer que una de les zones més afectades ha estat el Delta de l'Ebre, on caldran fer "moltes actuacions". Va valorar que no només per solucionar els desperfectes sinó per prendre mesures que permetin que no es repeteixi una situació com la d'aquests dies. Entre d'altres, va assenyalar la necessitat de solucionar el canal perimetral, establir un sistema de bombeig o fins i tot estudiar mesures imaginatives com un sistema inflable que pugui protegir el Delta davant de l'embat de la mar.En números, va explicar que només la defensa del canal perimetral requerirà entre 5 i 6 milions d'euros, crear un sistema de bombes en algunes zones, entre 1,5 i 2 milions, i reparar-ne l'actual un milió més per al bombament. Calvet va dir, però que aquestes actuacions no les ha de finançar exclusivament la Generalitat sinó també l'Estat i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.El divendres també va fer balanç del pas del temporal l'Ajuntament de Barcelona . Ada Colau va xifrar els desperfectes en 12 milions d'euros i va demanar treballar conjuntament amb altres municipis per demanar a l'Estat que aprovi la declaració de zona catastròfica.En aquest sentit, ja s'ha anunciat que el Govern donarà tot el suport que calgui als municipis que vulguin sol·licitar la denominació de zona catastròfica. L'executiu acompanyarà les administracions locals en tots els tràmits burocràtics, sovint molt densos.El Govern també va advertir que els episodis meteorològics d'extrema gravetat com el Gloria ja han deixat de ser puntuals i que, "malauradament", cada vegada seran més freqüents i "generalitzats". "Estem davant d'un canvi de paradigma", va alertar Budó.És per això que l'executiu de Torra vol "replantejar protocols" amb l'objectiu d'arribar a ser capaços de donar una "resposta estructural" a l'emergència climàtica irreversible.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor