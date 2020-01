ERC impulsa una subcomissió sobre el delta al Congrés després de la llevantada

ERC impulsará la creación de una Subcomisión en el Congreso por el presente y futuro del Delta de l'Ebre así como para presentar las propuestas surgidas de la recientemente creada Taula de Consens del Delta a raíz del desastre provocado por Gloria y una inacción endémica. pic.twitter.com/lk1Bd3eWrQ — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 24, 2020

ERC ha impulsat la creació d'una subcomissió al Congrés sobre el present i futur del delta de l'Ebre després del desastre provocat per la llevantada aquesta última setmana. El portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, ho ha anunciat a través de Twitter, i ha explicat que servirà per presentar propostes sorgides de la taula de consens del Delta, creada arran dels efectes del Gloria i una "inacció endèmica" al territori. Entre les afectacions més destacades hi ha la inundació del delta de l'Ebre, que ha deixat 3.200 hectàrees de cultiu d'arròs afectades.La intensa llevantada que ha patit Catalunya aquesta setmana, un dels temporals més importants dels darrers 20 anys al país, ha provocat quatre morts i innombrables afectacions a infraestructures i transports. Malgrat tot, l'afectació ha estat desigual. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dues comarques han més que duplicat la mitjana de pluges en les seves estacions.Es tracta de la Garrotxa, amb 304,6 litres per metre quadrat -amb el Fluvià desbordat-, i el Ripollès, amb 290,1 litres -provocant nombroses incidències-, els quals se situen per davant del Baix Ebre, amb 241,3 litres -el cultiu d'arròs a les Terres de l'Ebre patirà per recuperar-se- i el Gironès, amb 237,1 litres -els quals han causat talls d'electricitat i aigua potable-. La caiguda més intensa en un dia, però, va ser dimarts al Baix Ebre, on hi van caure 157,8 litres per metre quadrat.

