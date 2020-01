Torra insisteix que només el Parlament li pot «revocar» la condició de diputat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest divendres en un comunicat que la seva condició com a diputat només pot ser "revocada" pel Parlament "en cas que existeixi sentència ferma. "La decisió d'un òrgan administratiu [la Junta Electoral Central] incompetent per dictar la resolució per la qual se'l vol privar d'aquesta condició, no és res més que una anomalia democràtica que genera un conflicte institucional que excedeix l'àmbit del propi Parlament de Catalunya", sosté l'oficina de Presidència, que carrega contra els qui acusen Torra d'usurpació de funcions.El comunicat del dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) arrenca carregant contra les "pressions" dirigides cap a Roger Torrent, president de la cambra catalana. "[La pressió] Està arribant a límits insostenibles i incompatibles amb l’ordenament jurídic en general i, específicament, amb el codi penal", destaca el text, Malgrat això, el Govern està sent especialment actiu a l'hora de posar tota la pressió en el Parlament a l'hora de prendre una decisió sobre la condició de diputat de Torra."El president de la Generalitat compta amb tota la legitimitat democràtica per seguir exercint el càrrec per al qual va ser escollit. Per tant, atribuir-li la possible comissió d'un delicte d'usurpació de funcions públiques no només demostra una ignorància profunda del dret penal, sinó que s'esgrimeix per coaccionar aquells qui defensen la sobirania del Parlament de Catalunya", remarca el comunicat, que anuncia exercir les "accions legals oportunes" en cas que persisteixin aquestes consideracions perquè podrien estar incorrent en un presumpte delicte de calúmnies o injúries.Torrent no demanarà cap nou informe als lletrats per avaluar la situació en la qual es troba Torra després de la decisió del Suprem. Els lletrats s'han reunit aquest divendres de forma ordinària, però no han elaborat cap nou document perquè es considera vigent el que van entregar la setmana passada, que concloïa que la Junta Electoral no té capacitat de desposseir el president de l'acta. La JEC va donar ahir 48 hores a Torrent perquè li retiri l'escó La decisió sobre la condició de diputat de Torra és política, segons mantenen fonts parlamentàries consultades per l'ACN. Un dels detalls que aportava l'informe dels lletrats de la setmana passada és que el president podria mantenir-se en el càrrec malgrat perdre l'escó, en la línia del que mantenen els serveis jurídics de la Generalitat.La inhabilitació ratificada pel Suprem ha tornat a posar el Parlament en el punt de mira, i amenaça amb un nou episodi de tensió entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat a Ràdio 4 que la mesa de la cambra no pot demanar a Torra que entregui l'acta de diputat, i ha assegurat que la qüestió s'hauria de traslladar al ple. Aquest dilluns hi ha previst, precisament, un ple en el qual Torra hauria de participar en les votacions. Una d'elles tan rellevant com els pressupostos del Parlament, que han fet topar JxCat i ERC.La decisió de la JEC i que de moment manté el Suprem inhabilita Torra com a diputat, però en cap cas com a president. El 13 de gener, els serveis jurídics de la Generalitat van fer arribar al president un informe en el qual sostenien que podia seguir en el càrrec malgrat la inhabilitació de diputat i feien una vista panoràmica del cas.La decisió de la JEC i que de moment manté el Suprem inhabilita Torra com a diputat, però en cap cas com a president. El 13 de gener, els serveis jurídics de la Generalitat van fer arribar al president un informe en el qual sostenien que podia seguir en el càrrec malgrat la inhabilitació de diputat i feien una vista panoràmica del cas."El cessament en el càrrec del president ha d'estar necessàriament previst en una llei; i en l'actualitat, cap llei preveu el cessament en execució d'una pena d'inhabilitació en virtut d'una sentència condemnatòria que no ha esdevingut ferma", insistia l'informe. També Pedro Sánchez, president del govern espanyol, sosté que Torra pot seguir exercint el càrrec, i té previst reunir-s'hi la primera setmana de febrer . La dreta ja el pressiona perquè no es desplaci a Barcelona per veure's amb algú "inhabilitat".

