Leganés, el rival del Barça a la Copa del Rei

El Barça s'enfrontarà al Leganés en els vuitens de final de la Copa del Rei , segons ha establert el sorteig celebrat aquest divendres al migdia. L'eliminatòria, a partit únic, es disputarà la setmana que ve al Camp Nou, en un dia encara per determinar entre el 28 i el 30 de generEl reial Madrid tindrà com a rival el Saragossa, i el matx es disputarà a la capital aragonesa. Els altres emparellaments són: Cultural Leonesa-València, Reial Societat-Osasuna, Mirandés-Sevilla, Tenerife-Athletic, Rayo Vallecano-Vila-real i Badajoz-Granada.La normativa de la Copa del Rei d'aquyest any estableix que les eliminatòries fins a quarts de final es disputen a casa del rival de categoria inferior, quan s'enfronten dos equips de divisions diferents. En cas que els dos equips comparteixin categoria, es decideix per sorteig qui és el local.En categoria femenina, el Barça s'enfrontarà a l'Sporting Huelva a la Copa de la Reina, mentre que l'Espanyol se les haurà amb el Logroño. La resta d'eliminatòries són Athletic-Egatesa Tenerife, Tacón-Rayo Vallecano, Sevilla-Levant, Reial Sociedad-Madrid CFF, Deportivo-València i Betis Atlètic de Madrid.

