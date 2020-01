El Síndic de Greuges conclou que el decret espanyol per tancar webs vulnera drets fonamentals

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha instat el Parlament i el Govern a presentar un recurs al Tribunal Constitucional (TC) contra el decret digital espanyol, que permet a l'Executiu tancar pàgines web i adoptar altres mesures que limiten la llibertat d'expressió, sense intervenció judicial , si aprecia amenaces a "l'ordre públic, la seguretat pública o la seguretat nacional". En un informe presentat aquest divendres, el Síndic conclou que la norma vulnera drets fonamentals.En roda de premsa al Parlament, Ribó ha mostrat la seva preocupació perquè el decret llei recupera el concepte "d'ordre públic" que, segons ha dit, "semblava que en democràcia s'havia abandonat". A més, segons ha explicat, l'informe apunta a una possible vulneració del dret a la llibertat d'expressió i la comunicació. El Síndic també qüestiona que la norma es promulgués amb un decret llei, sense control parlamentari, ja que no ha trobat cap urgència que justifiqués usar aquesta via.Segons l'informe encarregat pel Síndic de Greuges, "la llibertat d'expressió i la comunicació, la prohibició de la censura prèvia i la necessitat d'autorització judicial per intervenir les comunicacions es podrien veure afectades" per la norma del govern espanyol.Ribó ha instat el Parlament i el Govern a presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra el dret i ha precisat que aquesta és una qüestió urgent, perquè en breu s'acaba el termini per fer-ho. També ha recordat que un informe del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ja concloïa que el decret llei espanyol vulnera diferents articles de la Constitució.El decret digital el va promulgar el govern de Pedro Sánchez en plena campanya electoral, presentant-lo inicicialment com a mesura contra la "República digital" catalana. La mesura va quedar confirmada després dels comicis, amb el seu pacte de govern amb Unides-Podem, que van renunciar a exigir-ne la retirada . El decret és també anomenat, pels seus crítics, "mordassa digital".

Resolució del Síndic de Greuges sobre el decret digital by naciodigital on Scribd

