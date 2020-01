ERC retreu a Colau no tenir «projecte» després d'haver acordat els pressupostos

Tot i haver acordat l'aprovació dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2020, ERC ha carregat durament aquest divendres contra el govern municipal i en concret contra Ada Colau, a qui els republicans han recriminat no tenir "projecte".Ernest Maragall i Elisenda Alamany han criticat l'anunci de talls puntuals els caps de setmana en carrers principals de la ciutat. "Tallar Aragó no és la solució a res", ha etzibat Maragall. Alamany s'ha centrat en la via Laietana, transmetent al govern municipal l'exigència de pacificar-la totalment. Els republicans han avançat que posen a disposició de l'executiu de Colau la tasca feta per ERC amb veïns i comerciants de la zona, amb qui han estudiat efectes i conseqüències d'una mesura d'aquestes característiques. Alamany ha qualificat de projecte "de mandat" la reforma de la via Laietana.Els talls puntuals els caps de setmana són, segons Maragall, són "experiments" que pels republicans evidencien la manca de resposta municipal a les "necessitats" de la ciutat. "L’única experiència que vol viure la ciutat és que el govern governi de veritat, cosa que no passa", ha afirmat.El líder dels republicans a Barcelona ha reclamat celebrar una sessió del ple municipal sobre l'estat de la ciutat almenys un cop a l'any. "Els pressupostos no substitueixen el rumb i l'estratègia que ha de tenir Barcelona", ha afegit.Maragall i Alamany han aprofitat la seva compareixença davant dels mitjans per demanar a Colau que sigui més "bel·ligerant insistent" que mai a l'hora de reclamar la regulació dels lloguers a la ciutat. La portaveu d'ERC ha exigit a Colau que no deixi cap "temps de gràcia" al no govern espanyol, tot i tenir "els seus" a la Moncloa.Maragall ha lamentat que la proposta dels republicans per constituir una comissió que estudiï la mesura hagi trigat sis mesos a materialitzar-se.Alamany també ha atacat el govern per la seva gestió de la seguretat a la ciutat. "Desplegar centenars de policies per perseguir manters és una recepta vella", ha valorat, a més de demanar "focalitzar" l'actuació dels cossos policials sobre els narcopisos.

