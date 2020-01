VÍDEOS La puresa vocal de l'Escolania de Montserrat escalfa el cor de Moscou

L'Escolania de Montserrat, a Moscou. Vídeo: Nadezhda Khruleva

No era la primera vegada que els escolans de Montserrat viatjaven a Rússia per oferir un concert. Ja ho havien fet l'any 2011, cantant a la Catedral Catòlica de Moscou i a la Gran Sala Philharmonica de Sant Petersburg; el 2012 participant en el Festival Internacional Música Antiqua Europae Orientalis, i el 2013 actuant a la sala Svetlanov Great Hall del Moscow International House of Music en el marc de la tercera edició del Festival Internacional de Música Sacra de Nadal de Moscou. En aquesta ocasió, l'expedició bagenca estava formada per 43 escolans i set acompanyants, entre professors, músics i persones de suport.De fet, el recital que van oferir aquest passat dijous, 23 de gener, al vespre, també s'emmarcava en el Festival Internacional de Música Sacra de Nadal de Moscou, que aprofitant el seu desè aniversari, no va dubtar ni un moment en proposar als cantaires catalans que hi prenguessin part de nou. "L'actuació que van oferir l'any 2013 ha estat la que més ens ha agradat de totes les que s'han dut a terme al llarg dels deu anys del festival", asseguraven des del Moscow International House of Music.L'afluència de públic que va assistir al concert va deixar clar que aquesta predilecció cap a l'Escolania de Montserrat per part de l'equip organitzador del festival també es feia extensiva als espectadors. Alguns d'ells, fins i tot, asseguraven que havien viatjat fins al monestir bagenc per veure'ls cantar a casa.L'escenari que va acollir el concert va ser l'Auditori Dom Muzyki, una sala circular semblant a la Filarmònica de Berlín composta, en gran part, de fusta de làrix siberià, una de les fustes que més bona acústica ofereix. Té una capacitat per a 1.735 persones, i aquest passat vespre, estava pràcticament plena.El recital, dirigit per Llorenç Castelló i amb l'acompanyament musical de Vicenç Prunés (al piano i a l'orgue), va comptar amb dues parts. La primera, de caràcter eminentment religiós, va incloure peces com Salve d'ecos, de F. Joan Cererols; Magnificat, de F. Anselm Viola; Angelus ad Pastores, del P. Narcís Casanoves, o Salve Regina, de Bernat Vivancos.Abans d'arrencar amb el segon tram del repertori, diverses components de l'Ensemble Folklorique Russe Loktev van ocupar l'escenari per interpretar, en solitari, una cançó tradicional russa. La primera part va acabar amb la peça Прекра́сное Далёко (en anglès, The Lovely Far-Away), que totes dues corals van cantar conjuntament. Es tracta d'una composició del rus Yevgeny Krylatov, coneguda, sobretot, per ser la banda sonora de la sèrie A guest from the future, emesa a Rússia l'any 1985.Les cançons tradicionals catalanes van ser les protagonistes de la segona part del recital. Entre elles, els cantaires van corejar La Mare de Déu, de Francesc Civil; La filadora, de Joan Just, i La nostra dansa, de Josep Maria Ruera. El moment àlgid de la vetllada va arribar, però, amb El cant dels ocells. Per a interpretar-la, uns quants escolans van repartir-se per la platea de l'auditori, simulant, a través del xiulet, el so que fan les aus quan refilen. La resta de components de l'Escolania, que van romandre dalt de l'escenari, corejaven, amb la puresa vocal que els caracteritza, la melodia de la cançó.Aplaudiments. Crits d'eufòria. Gent dempeus. Somriures. Més aplaudiments. L'Escolania havia aconseguit posar-se a la butxaca i escalfar el cor d'un públic erudit i selecte, que va sortir de l'auditori més content de com n'havia entrat.La gira de concerts dels escolans de Montserrat, però, no s'acaba aquí. Aquest dissabte, 25 de gener, actuaran a l'Església de la Trinitat d'Oslo. Serà la primera vegada que els joves cantaires viatgen a Noruega.

