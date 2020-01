Treball obre un nou expedient a Iqoxe per incompliment de l'avaluació dels riscos laborals

El secretari general del depart. de Treball, Josep Ginesta; dels representants de CCOO i UGT i de l’Associació Empresarial Química de Tarragona en la reunió a Tarragona Foto: ACN

De la seva banda, els sindicats han recriminat a Iqoxe el caràcter "prepotent" i que no faci autocrítica dels fets. A més, els agents reunits han acordat la creació d'una comissió de seguiment per "reconstruir la confiança perduda" entre la ciutadania i els treballadors arran de l'accident en matèria de seguretat i salut laboral. És previst que es tornin a reunir la setmana vinent.Segons Ginesta no s'ha paralitzat l'activitat de l'empresa Iqoxe però sí que s'ha aturat, ja que no ha complert amb els requeriments, obligats per llei, vinculats a l'activitat iniciada amb posterioritat a l'accident. "Iqoxe no ha donat compliment a les obligacions administratives, com ara l'avaluació dels riscos laborals", ha precisat Ginesta. "És legítim que tothom vulgui fer ús del dret a defensa i que vulgui preservar tots aquells àmbits d'investigació, però seria bo que l'empresa no donés informacions contradictòries i que actués amb lleialtat i amb responsabilitat en els àmbits administratius", ha valorat Ginesta.En la mateixa línia, s'han posicionat els sindicats de CCOO i UGT, els quals han criticat que IQOXE no hagi fet autocrítica i que tingui un "caràcter prepotent" vers l'administració, els sindicats i els mitjans de comunicació. "No assumeix que s'han pogut fer coses malament. No et pots emparar amb l'excepcionalitat per fer coses que no estan sota la llei, sinó que encara haurien de més curosos en temes de seguretat", ha reblat el secretari general de CCOO d'Indústria de Tarragona, José Manuel Martin.Per recomanació dels BombersEn canvi, fonts d'Iqoxe han assegurat que els treballs iniciats dissabte passat –pels quals s'ha obert un expedient- es van dur a terme per la recomanació dels bombers. Segons aquestes mateixes fonts, es van fer tasques de buidatge d'un dels tancs d'òxid d'etilè cap a Repsol a través d'una canonada. Per executar aquesta actuació, van sol·licitar els permisos al jutjat, a la policia i als mateixos bombers, segons han explicat des de l'empresa. A més, segons ells, Inspecció de Treball va elaborar una avaluació de riscos laborals interna. A banda, des d'IQOXE han defensat que tant ells com Repsol van comprovar per fer el transvasament del producte que el tub aguantés la pressió. També han subratllat que en cap moment volien posar en marxa la planta per produir.En la reunió, celebrada a la seu dels Serveis Territorials de Treball a Tarragona i que s'ha allargat més de dues hores, també s'ha acordat crear una comissió de seguiment per tal de "reconstruir la confiança" en el sector petroquímic després de l'explosió. Així mateix, l'òrgan també avaluarà el sistema de prevenció i resoldrà els conflictes de salut laboral i de seguretat. Tots els agents s'han emplaçat a una nova reunió la setmana vinent, en la qual els representants de les empreses podrien ja tenir la capacitat per assumir acords i compromisos per millorar l'activitat preventiva de la petroquímica.