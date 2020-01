Llum verda inicial a la tramitació dels pressupostos a Barcelona

La comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres tramitar els pressupostos proposats pel govern de BComú i el PSC i acordats dilluns amb ERC i JxCat . Amb la llum verda obtinguda, els comptes podran votar-se de forma definitiva al ple del 31 de gener.La tramitació en comissió ha estat possible amb els vots favorables dels quatre partits que van tancar l'acord. Per contra, el PP i Cs han votat en contra i Barcelona pel Canvi ha optat per reserva de vot. El pressupost plantejat pel govern de Barcelona per al 2020 és de 3.033 milions, un 14,6% més que l'any anterior.Segons el document, les inversions augmenten de 164,1 milions fins a assolir els 621,8. D'aquests diners, la partida més gran es destinarà a habitatge (171) i una de les principals inversions l'any vinent serà la vialitat de la plaça de les Glòries.Pel que fa la despesa corrent, aquesta s'incrementa en 186 milions, fins a arribar als 2.386, i creixen totes les partides. Per àrees, el consistori dedicarà a medi ambient un total de 415 milions d'euros, 356 a serveis socials, 315 a seguretat i mobilitat, 185 a transport públic, 153 a cultura i 147,7 a habitatge, entre altres.En el capítol de despeses corrents, totes les partides s'incrementen notablement i el pressupost municipal hi dedicarà un total de 2.386 milions d'euros, 202,4 milions més que l'any anterior. Per àrees, l'Ajuntament dedicarà a medi ambient un total de 415 milions d'euros (+26,4 milions respecte el pressupost anterior); 404,7 milions a serveis generals (+18,1); 356 milions a serveis socials (+23,8); 315 a seguretat i mobilitat (+21,6); 185 milions a transport públic (+17,6), 153 milions a cultura (+7,2); 147,7 milions a habitatge i urbanisme (+20,6); 139,3 milions a educació (+22,5); 93,8 milions a promoció econòmica i ocupació (+7,2); 65,1 milions a participació i atenció ciutadana (+6,5); 57,3 milions a transformació digital (+6,9); 26 milions a esport (+2,7); i 25,8 milions a salut (+5,2).La tramitació aquest divendres arriba després que dilluns l'alcaldessa, Ada Colau; el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni; i els líders d'ERC i JxCat a Barcelona, Ernest Maragall i Elsa Artadi, escenifiquessin un acord entre les quatre forces per als comptes.Llavors Colau ja va destacar que l'acord que permetria tirar endavant els comptes és "històric" i significa l"inici d'una nova etapa de política útil" perquè les institucions funcionin "al màxim servei de la ciutadania".

