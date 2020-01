L'Ajuntament de Barcelona xifra en 4.000 milions d'euros l'impacte econòmic del Mobile des del 2006

"L'objectiu és fer el millor Mobile de la història". Així de contundent s'ha expressat aquest divendres el primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, just abans de la reunió del comitè executiu organitzador del Mobile World Congress 2020`, format per institucions, la Fundació Mobile World Capital i representants de gremis i infraestructures. L'Ajuntament reivindica el certamen com un esdeveniment clau en l'economia de la ciutat i assegura que des del 2006 ha generat un impacte econòmic acumulat a Barcelona de 4.383 milions d'euros.És la dada més rellevant d'un estudi encarregat pel consistori a la consultora Deloitte, que l'Ajuntament encara no ha desgranat del tot i preveu fer-ho en les pròximes setmanes. Per ara, l'Ajuntament explica els sectors que més se'n beneficien són la restauració i l'hostaleria.L'informe calcula que la despesa global agregada dels visitants del Mobile és de 201 milions d'euros i que l'impacte econòmic que el saló va tenir a la ciutat l'any passat va ser de 473 milions d'euros. Enguany es preveu que creixi fins als 492.Collboni ha volgut destacar que el Mobile ha convertit Barcelona en la divuitena ciutat del món més atractiva per invertir en el sector de les start-ups (com es coneixen les empreses emergents de sector digital) i ha assegurat que l'objectiu ha de ser la creació de llocs de treball "de qualitat". Fora del sector, però, el Mobile sovint ha generat polèmica per la precarietat d'algunes de les ofertes de feina per treballar al saló.El tinent d'alcaldia també ha assenyalat el volum de negocis gestats durant el congrés. Segons l'estudi de Deloitte el 32% dels assitents han establert aliances durant la celebració del certamen, mentre que més de 500 empreses catalanes hi participen.L'Ajuntament també dona importància a la dada que assegura que el 96,4% dels assistents al Mobile recomanarien la visita, així com al ressò internacional que té l'esdeveniment. El 2019 van cobrir-lo 3.600 periodistes de 88 països.Collboni ha assegurat que l'Ajuntament ho té "tot preparat" per a la celebració del Mobile i ha donat per fet que, a diferència d'altres anys, no hi ha previstes afectacions greus en la mobilitat ni la convocatòria de mobilitzacions. El consistori, a més, respira tranquil després que el director general del certamen, John Hoffman, ratifiqués el seu compromís amb Barcelona.

