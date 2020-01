Lledoners acorda un nou permís de 72 hores per a Cuixart

La junta de tractament de la presó de Lledoners ha acordat una nova proposta de permís per a Jordi Cuxiart, en aquest cas de 72 hores. La proposta s'enviarà ara al jutjat de vigilància penitenciària, que haurà de decidir si l'aprova o no. Aquesta proposta se suma al permís de 48 hores que el president d'Òmnium ja va tenir la setmana passada, i que va dedicar a la seva família sense cap acte públic.Els presos classificats en segon grau que han complert una quarta part de la condemna, com és el cas Cuixart i Jordi Sànchez, poden accedir a permisos penitenciaris fins a un total de 36 dies l'any en un màxim de set dies consecutius. Sànchez també té un permís penitenciari i preveu sortir a partir del 25 de gener, per motius d'agenda familiar. El líder de la Crida també ha demanat un segon permís de 72 hores, que a dia d'avui encara ha d'acceptar el jutjat de vigilància penitenciària.

