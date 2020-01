VÍDEO Final feliç per al gos arrossegat per l'aigua al Ter

⚠️ No sigueu imprudents! Eviteu actituds irresponsables com aquesta. Imatges d'aquest matí al riu Ter, a Sant Julià del Llor | VÍDEO: @CristinaPampin @tve_catalunya pic.twitter.com/CWBhUJUeyB — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) January 23, 2020

És un dels vídeos més reproduïts del temporal Gloria. Un home, carregat amb el seu gos, intenta creuar el Ter, a Sant Julià del Llor, a la Selva. El riu baixa amb una virulència extrema i el jove, que avança amb molta dificultat, acaba perdent l'animal, que no pot nedar i és arrossegat per l'aigua. En aquells moments, el riu Ter -que va acabar desbordant i fent estralls a Girona - baixava amb un cabal que multiplicava per més de 100 l'habitual. Les imatges, enregistrades i difoses per Televisió Espanyola, es van fer virals. I, tal com ha pogut saber, la història s'ha resolt amb final feliç.Els Bombers van rebre l'alerta d'un testimoni pocs instants després i, segons han explicat fonts oficials a aquest diari, es van mobilitzar dues dotacions de l'equip d'emergències. Van localitzar l'animal, sa i estalvi, uns quants metres més avall, al terme municipal d'Anglès. El rescat es va efectuar sense problemes.L'usuari de Twitter @noukeando ha compartit les xarxes socials un vídeo en què s'aprecia com el gos va aconseguir resguardar-se en una illa de troncs i fulles.Aquesta, però, no va ser la única imprudència gravada en vídeo que es va produir en plena llevantada a Catalunya. A continuació, un recull d'històries que mostren l'altra cara del temporal: gent posant en risc la seva integritat mentre les autoritats demanaven "màxima precaució".

