La Fiscalia Anticorrupció demana que s'investigui el Síndic de Greuges per suborn

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al titular del Jutjat Central d'Instrucció 5 de l'Audiència Nacional, José de la Mata, que iniciï els tràmits per investigar per suborn el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. Segons han avançat diversos mitjans i han confirmat fonts de la fiscalia, Anticorrupció creu que Ribó podria haver comès el delicte en acceptar la invitació d'un empresari imputat en el cas del 3% per veure la final de la Champions League entre Barcelona i la Juventus de Turín a Berlín l'any 2015.Segons els investigadors, el viatge en avió privat hauria costat uns 39.000 euros, que haurien pagat empreses vinculades a l'empresari Jordi Soler. Segons apunten diversos mitjans, la fiscalia creu que Ribó no només va acceptar la invitació sinó que, a més, va demanar que també hi anés la seva filla. Ara l'Audiència Nacional haurà d'estudiar la petició i, si hi veu indicis, traslladar el cas al TSJC perquè Ribó és aforat.El síndic ha defensat que ja va donar explicacions al Parlament el passat setembre. En roda de premsa des del Parlament, Ribó s'ha limitat a dir que només coneix l'informe pel que s'ha publicat als mitjans i s'ha remès a les explicacions que va donar en la seva compareixença al Parlament ."Vaig comparèixer en aquesta institució que és on he de retre comptes, vaig donar compliment d'aquesta qüestió i vaig ser interpel·lat pels grups. Al diari de sessions hi té tot el que vaig dir", ha ressaltat. Segons l'informe d'Anticorrupció, Ribó "no només va acceptar" la invitació de l'empresari, sinó que a més va prendre "la iniciativa" i va demanar que hi anés també la seva filla, cosa que finalment va succeir.

