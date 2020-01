L'accident del metro de València no anirà finalment a judici

L'accident de metro de valència, en què van morir 43 persones i 47 més van resultar ferides, no anirà finalment a judici. Així ho han pactat la Fiscalia, l'Associació de Víctimes i les defenses després que quatre exdirectius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) hagin reconegut els fets que se'ls atribueixen.D'aquesta manera s'evita la celebració de judici que estava previst que arrenqués aquest dilluns a l'Audiència de València, gairebé 14 anys després del sinistre i després d'una llarga instrucció judicial que ha inclòs tres arxius de la magistrada instructora i l'ordre de l'Audiència per reobrir el cas.El 3 de juliol de 2006, a les 13.03 hores, un comboi de la línia 1 de MetroValencia amb 150 persones a bord va descarrilar en una corba a 50 metres de l'estació de Jesús, a València, i va causar la mort a 43 persones i ferides a 47. El tren model UTA 3700, amb dues unitats de dos vagons cadascuna, havia sortit de l'estació de Plaça d'Espanya 40 segons abans i circulava a una velocitat anormalment elevada (80 km/h).Totes les víctimes mortals viatjaven en el primer vagó, a més dels 46 ferits de consideració. Els serveis d'emergència van trobar els cossos escampats per les vies. Dues persones, incloent-hi el conductor, van morir als hospitals dies després de l'accident a conseqüència de la gravetat de les ferides.La investigació oficial conclou que l'accident hauria estat evitable amb un sistema de seguretat més avançat. La línia 1 és la més antiga de la xarxa de MetroValencia i el principal eix d'aquesta infraestructura de via estreta.Un dels elements clau per a l'alta mortalitat de l'accident fou que les finestres estaven segellades amb silicona comuna per a estalviar costos. El fet de no haver utilitzat un segellat correcte suposa que els cossos de les víctimes en comptes de xocar contra les finestres van eixir per les finestres dels vagons sent destrossats pel desplaçament del vehicle bolcat.

