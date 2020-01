Els Amics de les Arts estrenen cançó: escolta-la aquí

Els Amics de les Arts presenten aquest divendres la cançó El Meu Cos, el primer avançament del disc que publicaran el 30 de març amb el nom d'El senyal que esperaves. El grup publicarà al seu web a les onze del matí el videoclip d'aquest senzill enèrgic i amb aroma a la música que sonava a les pistes de ball als anys vuitanta. El videoclip, al seu torn, condensa l'imaginari de quinze anys de carrera del grup amb elements autoparòdics inclosos, anuncien.Els Amics de les Arts –ara integrats pel trio format per Dani Alegret, Ferran Piqué i Joan Enric Barceló- presentaran el 16 de maig a l'Auditori del Fòrum, en el marc del festival Guitar Bcn, el seu nou àlbum produït de nou per Tony Doogan i masteritzat als estudis Abbey Road.El primer avançament del nou disc d'Els Amics de les Arts és una cançó molt ballable i amb una lletra que barreja les contradiccions i lluites internes de l'individu, els universos alternatius i la música a 33 revolucions per minut.L'acompanyen d'un videoclip on –segons avancen- fan aparèixer aquells elements de l'imaginari visual que ha anat construint el grup al llarg de quinze anys, amb picades a l'ullet als seguidors, homenatges a la cultura pop i elements autoparòdics.El nou treball discogràfic d'Els Amics de les Arts és també el primer que impulsen només tres dels seus quatre membres originals, ja que Eduard Costa ha iniciat el projecte en solitari L'Últim Indi

