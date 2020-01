La llevantada provoca danys per valor de 12 milions d'euros a Barcelona

El temporal Gloria ha deixat un balanç de platges engolides pel mar i d'un litoral molt danyat a la ciutat de Barcelona. Arreglar els desperfectes causats pel vent i la pluja tindrà un cost d'almenys 12 milions d'euros a la capital, segons ha assegurat l'alcaldessa Ada Colau aquest divendres al matí des de l'espigó de la Mar Bella, una de les zones més afectades.És la primera estimació feta per l'Ajuntament, que podria ser superior perquè encara falten per comptabilitzar les pèrdues que han tingut els comerços a la ciutat, sobretot als districtes de Ciutat Vella i Sant Martí.A les platges, la conseqüència principal de la llevantada ha estat la pèrdua de sorra i Colau ha recordat una vella exigència del consistori a l'Estat. "Fa anys que reclamem ajuda amb la sorra", ha insistit.Encara pendent del balanç final, l'Ajuntament ja ha avançat que treballarà per coordinar´se amb altres municipis afectats amb l'objectiu de demanar al govern espanyol que declari zona catastròfica la part del territori que ha patit més els danys de Gloria.Per ara, les platges de la Mar Bella i Llevant estan tancades a la ciutadania i l'alcaldessa ha demanat "prudència" si els veïns decideixen acostar-se a les que sí que estan obertes. La bandera vermella continua onejant a totes les platges a causa del mal estat de la mar.Pel que fa a les perspectives de cara a la temporada d'estiu, Colau ha expressat dubtes. "Treballarem perquè les platges tancades puguin obrir però no sabem quanta sorra hi haurà", ha dit.Sobre la possibilitat de construir més dics de contenció al front marítim, la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha assenyalat el Port Fòrum i el Port Olímpic com a zones prioritàries amb què encetar aquest debat.Després del pas del temporal per la ciutat, Barcelona ha desactivat aquest divendres a les set del matí el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per mal estat de la mar.

