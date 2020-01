L'acte de Puigdemont, Comín i Ponsatí a Perpinyà serà el 29 de febrer

📣 Ens fa molta il·lusió convocar-te el dissabte 29 de febrer a Perpinyà, amb el president @KRLS Puigdemont i els consellers @toni_comin i @ClaraPonsati.

Un acte de gran transcendència per al @ConsellxRep, ja que per primera vegada serem a Catalunya!

✔️ T'hi esperem! pic.twitter.com/oozfwjBEEU — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) January 24, 2020

El Consell per la República Catalana celebrarà finalment un acte a l'exterior del recinte firal de Parc de les Exposicions de Perpinyà (França) el dissabte 29 de febrer amb la presència de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Així ho ha anunciat el mateix Consell aquest divendres a través de les xarxes socials.L'acte ha aixecat molta expectativa des que l'eurodiputat de JxCat va anunciar la intenció d'organitzar-lo i és per això que des del Consell es treballa amb una previsió d'aplegar almenys 50.000 persones, una cosa mai vista a Perpinyà.Encara que l'entitat liderada per Puigdemont havia sondejat el camp de l'USAP, amb capacitat per a 14.500 persones, s'ha optat pel recinte firal, que pot albergar fins a 100.000 persones.També ha recalcat la col·laboració i el suport que reben de l'Ajuntament de Perpinyà, l'alcalde és Jean Marc Pujol, en tot el relacionat amb l'organització de l'acte i de la seguretat, així com també de l'consell departamental de la zona: "Tot són facilitats ".

