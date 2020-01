VÍDEO El «Polònia» emociona amb un gag en solidaritat amb els afectats pel temporal

En solidaritat amb els afectats pel temporal Gloria. #PolòniaTV3 pic.twitter.com/0UzXim5Me9 — Polònia (@poloniatv3) January 23, 2020

Un pare i una filla conversen a la vora del mar. Ell li explica, mirant a l'horitzó, on només hi ha aigua, que "tot això, abans, era Catalunya". L'home i la jove s'ho miren des del cim de Montserrat, completament inundat. Així és el gag que el Polònia ha dedicat als afectats pel temporal Gloria i que ha emocionat als espectadors.Amb música emotiva de fons, el pare i la filla, d'un futur no molt llunyà, comenten com era abans Catalunya i tot el que s'ha perdut per culpa de no "fer-hi res" al respecte. La petita renya el seu progenitor perquè "tots plegats" podrien haver-s'hi esforçat més en protegir el territori: "Ah! Molt bé! I ara ho haurem de pagar nosaltres". "Tota la raó, filla, tota la raó", respon ell.

