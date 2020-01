Descarten un possible cas de coronavirus a Barcelona

El coronavirus Foto: Wikipedia

El servei de Sanitat Exterior ha descartat un possible cas de coronavirus a Barcelona. L'ens, depenent del Ministeri de Sanitat, va ser informat dijous de la sospita del virus que ja ha causat 25 morts a la Xina i que manté en alerta les organització sanitàries internacionals que, per ara, han optat per no decretar l'emergència mundial.Es tracta d'na passatgera xinesa arribada a Barcelona. La dona, procedent de Wuhan -una de les ciutats que es troba aïllada pel brot-, viatjava en un vol amb destí a la capital catalana quan va començar a fer febre. L'avió, que s'havia enlairat des de Shangai, va fer llavors una escala a Amsterdam i allà se li van practicar unes primeres proves que van descartar símptomes infecciosos.La passatgera va acabar finalment de viatjar fins a Barcelona i un cop aquí el Ministeri va activar els serveis de salut exterior per tornar-la a examinar per garantir que no guarda relació amb l'epidèmia.Per ara la Xina ha detectat 571 els casos de pneumònia causada pel nou tipus de coronavirus (2019-nCoV) en 25 regions i sospita de 393 casos més.El coronavirus va ser diagnosticat per primera vegada a la ciutat de Wuhan. Ara, el virus ja s'ha estès a les regions de Hong Kong, Macau, Taiwan, els Estats Units, el Japó i la República de Corea, on, en tots casos, se n'ha diagnosticat un cas. Per la seva banda, Tailàndia n'ha confirmat tres casos.L'epidèmia ha provocat que la Xina hagi aplicat la quarantena a 33 milions de persones i hagi construït un hospital d'urgència per tractar aquest virus. Els experts però consideren que les xifres de mortalitat no són encara prou significatives com per poder determinar que es tracta d'un virus excepcionalment agressiu. En la mateixa línia, l'OMS ha descartat per ara donar l'alerta mundial. Tot i així, es tracta encara d'una primera fase de la malaltia i les autoritats sanitàries resten amatents.Els coronavirus són una gran família de virus respiratoris que poden causar malalties que van des d'un refredat comú fins a la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà i la síndrome respiratòria aguda greu (SARS).Segons el coneixement que es té actualment del nou coronavirus, el període d'incubació pot durar fins a 14 dies, d'acord amb un pla de prevenció i control que van publicar dimecres les autoritats sanitàries xineses.

