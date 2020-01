Aixequen tots els confinaments però demanen encara màxima precaució

Protecció Civil ha aixecat aquest divendres a primera hora del matí el confinament als nou municipis de la demarcació de Girona que encara tenien aquesta mesura especial per l'impacte de la borrasca Gloria. Ara bé, alerta que el riu Ter continua molt crescut i demana extremar la precaució en la mobilitat a primeres hores del dia fins que no es recuperi la normalitat.També adverteix que encara hi ha inundacions, molts punts inundats i incidències de llum en aquestes comarques. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) ha tallat tots els accessos del municipi i al pont del riu Ter per seguretat en espera que el cabal de les aigües baixi. A causa del tall, i per la impossibilitat que els docents i els alumnes es desplacin, s'han tornat a suspendre totes les classes, segons informa el consistori.Els nou municipis encara afectats per la restricció de confinament eren Jafre, Verges, Ultramort, Serra de Daró, la Tallada d'Empordà, Fontanilles, Ullà, Gualta i Torroella de Montgrí. En aquests municipis encara s'ha demanat aquesta passada nit que la població a les plantes inferiors dels edificis situats en zona inundable que pugessin a plantes superiors segures. En canvi, la mesura especial es va aixecar en vint municipis del Baix Ter aquest dijous a la nit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor