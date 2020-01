Indignació a Cantonigròs per quedar-se més de 40 hores sense llum

Indignació a Cantonigròs. Més de 200 veïns han estat més de quaranta hores sense electricitat per la llevantada. La matinada de dilluns a dimarts, el fort vent va provocar la caiguda de dues torres de mitja tensió de la companyia Endesa. Els veïns van recuperar l'electricitat aquest dimecres a dos quarts d'11 de la nit, més de quaranta hores després.L'alcalde de l'Esquirol i Cantonigròs Àlex Montanyà remarca aque "la indignació és absoluta" i, d'acord amb la directora dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, s'està gestionant una demanda contra Endesa per aquest motiu.Montanyà remarca que, tot i la prealerta de l'episodi de tres dies d'inclemències greu i la neu que hi havia a la zona, el representant d'Endesa "es va negar a muntar un generador", que pogués abastir d'electricitat tot el municipi. "S'hi van negar reiteradament al·legant que la prioritat era arreglar l'avaria, però era un perill per als operaris enfilar-se a les torres així com trobar-les en camins plens d'arbres caiguts", afegeix l'alcalde."Veient que el servei de llum aniria per llarg, vam haver de muntar un generador municipal i vam improvisar un local social a Cantonigròs", explica. L'espai municipal va funcionar durant tot el dia -d'11 a 22h- per atendre els veïns.El generador permetia que els veïns poguessin disposar de llum al local, ni que fos per carregar el telèfon mòbil. També es va proveir d'aliments i begudes al veïnat, i es va repartir llenya seca per escalfar-se a casa. D'altra banda, es va passar casa per casa amb tècnics de serveis socials per atendre les persones grans i famílies amb necessitats.En aquest sentit, tot i la "indignació compartida", Montanyà agraeix la col·laboració veïnal i dels comerços i restaurants de l'Esquirol i Cantonigròs. Alguns veïns van ajudar per anar a buscar altres veïns aïllats, i els establiments van proporcionar aliments als veïns de Cantonigròs, com coca, xocolata, caldo calents o bombones de butà.

