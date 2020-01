Generalitat i Diputació de Tarragona avaluen els danys del temporal de neu i pluges a la Terra Alta

Desperfectes del temporal al passeig de la Font de Caseres amb restes de la crescuda del riu Foto: Cedida



El conseller d'Afers Socials, Treball i Famílies, Chakir El Homrani, i la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, han visitat este dijous els pobles de la Terra Alta on el temporal Gloria ha provocat més afectacions. La neu ha causat desperfectes sobretot a Arnes i Horta de Sant Joan, on encara tenen problemes de subministrament elèctric, i a Caseres, la crescuda del riu Algars ha fet caure un mur del passeig de la Font. El Homrani ha assegurat que superada la gestió de l'emergència, les administracions "s'han d'alinear" i posar-se a treballar conjuntament per reparar les afectacions més urgents però també "per saber quines seran les necessitats del territori i del teixit econòmic i social amb una mirada més llarga".El conseller d'Afers Socials, Treball i Famílies, Chakir El Homrani, ha defensat que "pertocava i era de responsabilitat" que el Govern visités la Terra Alta, on el temporal Gloria ha tingut "una afectació important". "Volíem conèixer la situació de primera mà i visualitzar les necessitats a curt termini però també les necessitats del territori i del teixit econòmic i social amb una mirada més llarga". El Homrani ha destacat que la visita a la comarca es faci conjuntament amb la Diputació de Tarragona i la seva presidenta, Noemí Llauradó. "Gestionada l'emergència cadascú, des del nostre àmbit, hem de veure com som capaços de fer front a les conseqüències. És una molt bona notícia que aquesta visita a la Terra Alta la compartim amb la Diputació", ha apuntat. "És un bon missatge perquè cal alinear les administracions tant en el moment de l'emergència com en el moment de les propostes", ha afegit.La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha apuntat que estan a disposició de tots els alcaldes perquè puguin accedir a les línies d'ajuts de l'ens provincial per reparar béns de domini públic i que poden arribar a 50.000 euros per cada municipi. També s'ofereixen ajuts per fer front a despeses financeres, si han d'optar per demanar crèdits per poder actuar de manera immediata, i finalment s'ha compromès a estudiar "mesures excepcionals i extraordinàries" per fer front a la situació que ha deixat el temporal Gloria. "Preveiem, a més, que com el canvi climàtic és ja el tenim aquí i que aquests fenòmens meteorològics seran més habituals, hem d'intentar de dotar de més recursos aquestes partides i fer algun tipus de política preventiva per evitar situacions tan excepcionals que malauradament hem viscut", ha apuntat Llauradó.La primera parada de El Homrani i Llauradó a la Terra Alta ha estat Caseres. Allí la crescuda del riu Algars, l'acumulació de neu i els forts aiguats han provocat un despreniment en un carrer sota l'Església i sobre el passeig de la Font, que s'havia arranjat recentment i que encara no s'havia pogut inaugurar. "Tenim també la zona de les piscines i dipòsit d'aigua afectats i una captació que tenim per regar i per ús de boca encara no hem pogut accedir i no sabem quina afectació pot tenir", ha detallat l'alcalde, Manel Palau.La comitiva ha visitat també Bot, Horta de Sant Joan i Arnes, on més neu es va acumular. Com ha explicat la presidenta del Consell Comarcal, Neus Sanromà, seguixen els problemes de subministrament elèctric en zones d'Horta de Sant Joan i s'han fet malbé teulades enfonsades pel pes de la neu, així com camins i cultius. A la zona nord de la comarca, encara s'ha d'esperar per poder accedir a finques i camins per veure com han afectat les inundacions a l'agricultura.Quan acaben de fer aquest primer balanç, els municipis terraltins valoraran conjuntament quin tipus d'ajuts poden sol·licitar, "a curt, mitjà i llarg termini", com ha apuntat Palau, i valoraran si és recomanable demanar la declaració de zona catastròfica.

