Sánchez expressa la seva «commoció» després de sobrevolar el delta de l’Ebre

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut expressar la "commoció” que ha sentit especialment a Catalunya després de sobrevolar les zones afectades pel temporal Gloria, “i singularment el Delta de l'Ebre", ha dit. "Vull traslladar la solidaritat, fraternitat i compromís del govern d'Espanya per solucionar la situació que viuen els veïns i els negocis afectats",ha afirmat.Sánzhez ha reclamat "unitat" a totes les administracions i institucions de les zones afectades pel temporal, entre elles els ajuntaments catalans i la Generalitat de Catalunya. "El que és important és que estiguem tots units, treballem colze a colze, que cooperem lleialment com estem fent perquè el que hem de fer és restablir la normalitat, garantir la seguretat i les vides de les persones de les zones afectades, i donar resposta a les urgències que tenen", ha explicat des de Mallorca, després de sobrevolar l'Ebre, la costa gironina i el Maresme. A més, ha avançat que el seu govern farà divendres "una reunió d'urgència" sense esperar al Consell de Ministres de dimarts per "activar tots els mecanismes que, en coordinació amb les administracions afectades, serviran per respondre temes amb la urgència que necessiten els afectats"."No podrem reparar materialment tot el que s'ha perdut, hi ha molta vida, emocions i records darrere. Però no escatimarem en recursos, esforços i voluntats per restablir la normalitat. És el deure que tenim les administracions públiques". Amb estes paraules, Sánchez ha volgut mostrar la seva "solidaritat i suport" als afectats pel temporal i garantir que el seu govern farà tot el que estiga a les seues mans per restablir la normalitat ara que ja ha passat el pitjor.

