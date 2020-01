Queixes d'eurodiputats a Lledoners per donar suport a Junqueras

L'eurodiputat François Alfonsi ha explicat que els parlamentaris han volgut mostrar el seu suport amb els electes catalans empresonats pel que consideren que són uns fets polítics. A més, han aprofitat per condemnar el seu empresonament. "Estem compromesos amb la decisió de la justícia europea que ha decretat que són diputats europeus", ha dit Alfonsi. A més, s'ha mostrat "escandalitzat" en veure com la justícia espanyola no s'alinea amb els tribunals europeus. "Lluitarem perquè els diputats catalans recuperin tots els seus drets i siguin els representats dels milions de catalans que els han votat", ha afegit.Els eurodiputats esperen que la taula de negociació que s'ha d'establir properament entre el govern català i l'espanyol aporti "seny" al conflicte. "Veiem que hi ha diputats en llibertat a Brussel·les, mentre d'altres són a la presó a Catalunya, i han comès els mateixos fets", ha assenyalat. "On és el respecte al dret democràtic?", s'ha preguntat Alfonsi.De la seva banda, Clare Daly ha explicat que per Nadal, després de la decisió del tribunal europeu, esperaven poder conèixer Oriol Junqueras al Parlament. "Al final, però, hem hagut de viatjar fins aquí i veure'l en una presó. És sorprenent que això passi al cor de la Unió Europea", ha dit. Daly ha afegit que al Parlament s'apel·la al respecte de la democràcia o a la lluita contra la violació drets humans. En aquest sentit, ha plantejat que són temes que "no afecten només fora de la Unió Europea, sinó també dins".La delegació estava formada per europarlamentaris de França, Irlanda, República Txeca, Galícia i el País Basc. Es tracta de François Alfonsi (Greens-EFA), Pernando Barrena (GUE- NGL), Benoît Biteau (Greens-EFA), Leila Chaibi (GUE- NGL), Clare Daly (GUE- NGL), Kateřina Konečná (GUE- NGL), Diana Riba (Greens-EFA), Michèle Rivasi (Greens-EFA), i Mick Wallace (GUE- NGL).El col·lectiu té previst visitar l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, demà divendres a la presó tarragonina de Mas d'Enric. Aquest vespre els eurodiputats soparan amb els familiars dels presos independentistes i divendres a primera hora del matí es reuniran a porta tancada amb el president Quim Torra i el conseller Alfred Bosch.