MAPES Una llevantada històrica: quant ha plogut a la teva comarca?

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom, els litres d'aigua mitjans registrats per les seves estacions per dia i en total durant la llevantada (en litres per metre quadrat), i la major ratxa de vent d'aquests dies (en quilòmetres per hora). També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge. No apareix el Moianès perquè no hi ha cap estació en aquesta comarca i la divisió comarcal és la prèvia al seu reconeixement.La intensa llevantada que ha patit Catalunya aquesta setmana, un dels temporals més importants dels darrers 20 anys al país, ha provocat quatre morts i innombrables afectacions a infraestructures i transports. Malgrat tot, l'afectació ha estat desigual, tal com es pot comprovar en el mapa superior de, el qual mostra la mitjana de litres per metre quadrat registrats per les estacions de cadascuna de les comarques catalanes, entre diumenge i dijous.Es tracta d'informació recopilada del Servei Meteorològic del Catalunya , tenint en compte només les estacions amb dades de tots els dies de la llevantada. Cadascuna d'aquestes ha recollit, de mitjana, 138,6 litres per metre quadrat, dels quals 5,1 van caure el diumenge; 24,8, el dilluns; 47,3, el dimarts -el dia de més precipitacions-; 38,1, el dimecres; i 23,4, el dijous -fins a les 18.30.Malgrat tot, dues comarques han més que duplicat la mitjana de pluges en les seves estacions. Es tracta de la Garrotxa, amb 304,6 litres per metre quadrat -amb el Fluvià desbordat -, i el Ripollès, amb 290,1 litres - provocant nombroses incidències -, els quals se situen per davant del Baix Ebre, amb 241,3 litres - el cultiu d'arròs a les Terres de l'Ebre patirà per recuperar-se - i el Gironès, amb 237,1 litres -els quals han causat talls d'electricitat i aigua potable -. La caiguda més intensa en un dia, però, va ser dimarts al Baix Ebre, on hi van caure 157,8 litres per metre quadrat.Per contra, a algunes comarques hi ha caigut poca pluja. A la Vall d'Aran, de fet, les seves estacions només han registrat 34,2 litres per metre quadrat en tots els dies, mentre que el Pla d'Urgell només n'hi van caure 72,5; al Segrià, 77,7 litres; a la Noguera, 78,5 litres; i al Pallars Jussà, 78,9 litres.En canvi, si es mira la classificació per estacions, la que ha recollit més aigua ha estat la de Puig Sesolles (a 1,7 quilòmetres d'alçada), al terme de Fogars de Montclús (Vallès Oriental), amb 430,4 litres. La segueix l'estació de Viladrau (Osona), amb 425,8 litres, la d'Olot (Garrotxa), amb 327,4 litres, i la de Sant Pau de Segúries (Ripollès), amb 319,4 litres.Si en lloc de la pluja es posa el focus en la ventada, l'impacte principal no coincideix amb el de les precipitacions. En concret, la major ratxa de vent s'ha registrat també a l'estació de Puig Sesolles, de 144,4 quilòmetres per hora, però la segona ha estat a l'estació de Cadí Nord (a 2,1 quilòmetres d'alçada), al municipi de Montellà i Martinet (Cerdanya), de 132 km/h. La tercera va ser a l'estació del Port del Compte (alçada de 2,3 quilòmetres), a la Coma i la Pedra (Solsonès), de 125,3 km/h, mentre que l'estació de Cabrils (Maresme) se situa en quart lloc, essent la primera entre les estacions que no són de muntanya, i va registrar una ratxa de 116,6 km/h.

