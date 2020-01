Girona recupera el subministrament d'aigua potable

Girona comença a recuperar la normalitat després que la llevantada hagi causat nombrosos incidents a la província. Després que la ciutat i vuit municipis més es quedessin sense subministrament d'aigua potable, la situació es troba sota control.Tots els municipis afectats recuperaran el subministrament d'aigua potable aquest mateix vespre. Es preveu que a partir de dos quarts de nou s'hagi restablert el servei, que a hores d'ara es recupera de manera progressiva, Tot i això, l'Ajuntament de Girona alerta que no s'espera que la situació es pugui estabilitzar fins aquest divendres, perquè ara mateix "les condicions de subministrament estan en un estat precari".El consistori, que supeditava el subministrament d'aigua a l'obertura dels col·legis, també ha confirmat que demà els centres obriran amb normalitat. L'única excepció és l'institut Narcís Xifra, on una sèrie de filtracions d'aigua han causat desperfectes en algunes aules.També a les comarques gironines, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) ha demanat als veïns que no beguin ni cuinin amb l'aigua de l'aixeta perquè surt tèrbola. Segons el consistori, una part de la planta potabilitzadora del municipi ha quedat inundada a causa de les fortes pluges.En una compareixença davant els mitjans, l'alcaldessa Marta Madrenas també ha explicat que la caiguda d'una torre d'alta tensió ha deixat 4.000 abonats de la ciutat sense servei elèctric.A més, Madrenas ha alertat que la situació pot complicar-se durant les pròximes hores. L'alcaldessa ha assenyalat que els arbres d'algunes zones com Fontajau o Sant Ponç "cauen en dominó", fet que dificultaria l'absorció de l'aigua que baixa pel Ter, desbordat en diversos punts. "És una de les qüestions que més ens preocupa", ha dit.Des que va començar la llevantada, l'Onyar ha arribat a transportar 321 metres cúbics per segon, mentre que el riu Ter n'ha transportat 966. Malgrat tot, Madrenas ha assegurat que el riu ja ha entrat "en estabilització i reducció de cabals", ja que la previsió és que no torni a ploure en los pròximes hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor