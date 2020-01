El balanç de la llevantada: quatre morts i pèrdues milionàries

S'acaba el temporal però es manté l'alerta. Després de quatre dies, la llevantada Gloria deixa un balanç de quatre morts i un desaparegut . El territori també ha patit l'impacte en forma d'inundacions, amb el delta de l'Ebre i la demarcació de Girona com a zones més afectades. El Govern ha decidit mantenir l'alerta a les zones inundables del país.Aquest dijous a la tarda s'ha confirmat la quarta mort provocada pel temporal, la d'un home a Calafat quan estava pescant a les roques i ha caigut per la força d'una onada. Se suma a les víctimes mortals de Cabacés, Palafrugell i Jorba. Els serveis d'emergència continuen buscant un home de Palamós, desaparegut a causa de les onades al port del municipi.El Govern farà balanç aquest divendres al migdia de les conseqüències d'un temporal que també ha causat pèrdues milionàries. Entre les afectacions més destacades hi ha la inundació del delta de l'Ebre, que ha deixat 3.200 hectàrees de cultiu d'arròs afectades.Al delta del Llobregat la llevantada també ha tingut efectes devastadors. Al Prat de Llobregat, el vent i la pluja han fet desaparèixer platges com la de Can Camins i la del Remolar, i les zones de mar de l'àrea metropolitana de Barcelona han patit les afectacions més importants dels últims 30 anys.A Girona, una inundació en el punt de recol·lecció de la presa del Pasteral ha deixat als abonats d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter sense aigua potable. La situació, que ja ha estat resolta, ha afectat a més de 100.000 habitants i un total de nou municipis propers a la zona.La llevantada Glòria també ha provocat danys importants en infraestructures. Hi ha hagut afectacions en una cinquantena de carreteres per inundació, esllavissades, neu o vent, mentre que el servei de tren entre Malgrat i Blanes estarà interromput almenys sis mesos a causa de les afectacions provocades pel temporal.A l'espera de conèixer el balanç final i mentre continua la recerca de l'home desaparegut a Palamós, el Govern manté el nivell d'alerta a les zones inundables de tot el país.

