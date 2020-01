La JEC cita Ponsatí per acatar la Constitució abans de ser eurodiputada

La Junta Electoral Central (JEC) ha citat Clara Ponsatí al Congrés dimarts a la una del migdia per jurar la constitució i convertir-se en eurodiputada. Segons fonts de la JEC, juntament amb l'exconsellera, sobre la qual pesa la ordre europea de detenció, s'ha citat els altres quatre nous europarlamentaris electes que s'han proclamat avui i que li corresponen a Espanya després de la sortida del Regne Unit de la UE, prevista pel 31 de gener.Ja hi ha data per la judici sobre l'extradició de Clara Ponsatí: 11 de maig. Així ho ha determinat aquest dijous el tribunal que examina el cas. El Tribunal Suprem reclama el retorn de l'exconsellera d'Ensenyament per un delicte de sedició, tal com va refermar el jutge Pablo Llarena després de la sentència de l'1-O dictada per Manuel Marchena.En les properes setmanes, però, Ponsatí podria entrar com a diputada al Parlament Europeu, perquè a Espanya li pertocarien cinc representants més a la cambra comunitària arran de la concreció del Brexit. Entre aquests cinc nous diputats hi ha l'exconsellera d'Ensenyament, que anava de número tres a les llistes de Junts per Catalunya (JxCat).

